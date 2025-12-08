Una nueva edición de la tradicional expo de colectivos tuneados se desarrolló este domingo en el complejo El Pinar, en Rivadavia, donde la agrupación de choferes “Condenados a la Fama” volvió a exhibir sus vehículos personalizados ante un importante marco de público. La caravana comenzó en la intersección de Urquiza y Libertador y avanzó con unidades de distintas empresas del transporte local.

Los colectivos intervenidos mostraron una amplia variedad de modificaciones estéticas y funcionales, entre ellas cortinas renovadas, luces interiores, bocinas especiales y el característico silbido que identifica al grupo. Estas mejoras, explicaron los organizadores, buscan no solo destacar cada unidad sino también mejorar la experiencia diaria de los pasajeros.

Según detallaron los integrantes de la agrupación, cada chofer se encarga de personalizar su vehículo con dedicación propia, aportando creatividad, recursos y tiempo para que cada colectivo adquiera una identidad única. Este enfoque ha permitido que “Condenados a la Fama” gane visibilidad tanto en la Red Tulum como en otros sistemas de transporte del país.

La iniciativa apunta además a fortalecer el vínculo entre los usuarios y el transporte público, promoviendo un mayor sentido de pertenencia y cuidado de las unidades. Desde la organización celebraron el éxito de la jornada y adelantaron que ya preparan nuevas actividades para seguir potenciando el movimiento de colectivos personalizados en San Juan.