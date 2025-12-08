El presidente de Argentina, Javier Milei, partirá el lunes 8 de diciembre por la noche rumbo a Oslo para participar en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. La ceremonia tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, donde Milei compartirá escenario con mandatarios de la región, como Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador.

La comitiva presidencial saldrá a las 20 horas, con llegada prevista a las 17.30 del martes 9 (hora argentina). Milei fue invitado personalmente por Machado, líder de Vente Venezuela, a quien ya había felicitado públicamente por su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Nicolás Maduro. Esta visita ocurre en un contexto diplomático sensible, marcado por tensiones con Caracas debido al asedio a la embajada argentina y la detención del gendarme Nahuel Gallo.

El programa oficial en Oslo contempla, además de la ceremonia, una audiencia con el Rey Harald V a las 15.30 horas y una reunión bilateral con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a las 17.10. Este encuentro es clave para explorar nuevas oportunidades políticas y económicas entre Argentina y Noruega.

El presidente regresará a Buenos Aires el mismo miércoles por la noche, con arribo previsto para el jueves 11 a las 9.30. La brevedad de la estadía responde a la necesidad de Milei de retomar su agenda local, ya que el 10 de diciembre comienzan las sesiones extraordinarias del Congreso. En este marco, el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas laboral, tributaria y previsional.

Así, Milei llegará directamente a un escenario político complejo, donde el Congreso y los gobernadores serán decisivos para la aprobación de las iniciativas más importantes de su gobierno.