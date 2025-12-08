Paramount Skydance oficializó este lunes una oferta pública de adquisición totalmente en efectivo por Warner Bros. Discovery (WBD), valorada en 108.400 millones de dólares, y que supera ampliamente (con una prima del 139%) la propuesta presentada días atrás por Netflix. La compañía, liderada por David Ellison, calificó la iniciativa de su competidor como “inferior e incierta”, e instó al consejo de administración de WBD a permitir que sus accionistas evalúen la alternativa.

La jugada de Paramount apunta a comprar todo el conglomerado Warner Bros. Discovery, incluyendo su red de canales de televisión, entre ellos CNN y Discovery. En contraste, la oferta de Netflix contemplaba únicamente la adquisición del estudio Warner Bros. y la plataforma de streaming HBO Max. WBD ya analizaba previamente una posible separación de sus canales tradicionales debido al retroceso estructural de la TV por cable en Estados Unidos.

Según Ellison, Paramount Skydance ya había presentado al menos cinco propuestas antes de esta, pero el directorio de WBD se inclinó por Netflix, cuya valuación ubicaba al estudio y a HBO Max en 83.000 millones de dólares, deuda incluida. La nueva oferta llega con un fuerte respaldo financiero: parte del capital proviene del patrimonio de la familia Ellison, encabezada por Larry Ellison, segundo hombre más rico del mundo según Forbes.

A diferencia de la propuesta de Netflix, que incluye pagos en acciones, Paramount garantiza el total en efectivo e insiste en que su operación tiene “mayor probabilidad de aprobación regulatoria”. En ese sentido, Ellison aseguró que la compañía ya atravesó exitosamente instancias regulatorias, como la aprobación de la FCC para adquirir Paramount tras comprometerse a cambios editoriales en CBS.

La batalla empresarial también suma un componente político. El presidente Donald Trump manifestó sus dudas sobre la conveniencia de una fusión entre Netflix y Warner Bros., señalando que la plataforma ya posee “una cuota de mercado muy grande”. Ellison, cercano al mandatario, argumentó que unir al primero y al tercer mayor servicio global de streaming afectaría la competencia, considerando los más de 300 millones de suscriptores de Netflix y los 128 millones de HBO Max.

Con el respaldo económico y político sobre la mesa, la presión aumenta sobre el consejo de WBD, que deberá evaluar una operación que redefine el mapa global del entretenimiento.

Con información de AFP