Las acciones argentinas exhibieron caídas generalizadas este lunes en Wall Street, en una jornada en la que la plaza local permaneció cerrada por el feriado. Los retrocesos fueron encabezados por Supervielle, que bajó 3,4%, seguida por los ADRs de Telecom, con una merma del 2,5%, y los de BBVA, que cedieron 1,9%.

El riesgo país se ubicó en los 625 puntos básicos, un nivel que aún impide perforar el umbral de las 600 unidades, objetivo que el mercado espera alcanzar si mejora el clima financiero en las próximas semanas. La atención de los operadores está puesta en la licitación del miércoles, donde el Gobierno ofrecerá el nuevo Bonar 29, un bono en dólares que será clave para evaluar la capacidad del Tesoro de captar financiamiento.

Publicidad

En este escenario, los analistas anticipan que un buen resultado podría contribuir a una mayor compresión del riesgo país y a reordenar las expectativas de cara a una eventual reapertura de los mercados internacionales. El Merval, en tanto, no operó este lunes, aunque el viernes había cerrado con una caída del 1,6% en su medición en dólares, pese a haber acumulado una mejora semanal del 1,4%.

El mercado cambiario también permaneció inactivo por el feriado. El viernes, el dólar minorista cerró a $1.460.