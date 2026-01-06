El Iphem informó el cronograma de colectas de sangre previstas para el mes de enero, en el marco de las campañas habituales destinadas a reforzar y mantener el stock del banco de sangre provincial.

Desde el organismo señalaron que estas acciones resultan clave para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes en los distintos centros de salud de San Juan, especialmente durante el período estival, cuando suele registrarse una disminución en la cantidad de donantes.

Las colectas se realizan de manera programada en distintos puntos de la provincia y están orientadas a personas que cumplan con los requisitos básicos para la donación voluntaria de sangre. El Iphem recordó que cada donación permite asistir a múltiples pacientes y contribuye al funcionamiento del sistema sanitario.

La información actualizada sobre fechas, lugares y requisitos para donar se encuentra disponible a través de los canales oficiales del organismo, que mantiene activa la convocatoria a la comunidad para participar de las campañas durante todo el mes.

Cronograma

Miércoles 14 de enero

Horario: 8 a 12 horas

Lugar: Hospital Marcial Quiroga (sala de espera de guardia).

Dirección: Avenida Libertador General San Martín 5401, Rivadavia.

Martes 20 de enero

Horario: 8:30 a 12 horas

Lugar: Hospital San Roque, Jáchal

Dirección: RN150, Jáchal

Martes 28 de enero

Horario: 8 a 12 horas

Lugar: Hospital Rawson (sala de espera de oncología infantil de hematología)

Dirección: Avenida Guillermo Rawson Sur, J5402 San Juan

El Iphem recuerda los requisitos para ser donante:

Tener entre 18 y 65 años.

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.

Asistir con DNI.

Si se colocó la vacuna Covid-19, esperar 72 horas.

Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al Iphem en calle Rivadavia 728 este, Capital.