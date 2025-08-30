El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, descartó que el Gobierno esté detrás de la reciente filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El funcionario afirmó que se trata de una operación política orquestada por la oposición, argumentando que la coordinación de los hechos demuestra una maniobra planificada. Francos aseguró que el incidente será investigado por los servicios de inteligencia y la justicia para esclarecer la situación.

En diálogo con CNN Radio, el ministro coordinador negó enfáticamente cualquier participación oficial en el episodio. Sostuvo que quienes acusan una “operación interna” dentro de la gestión, incluyendo a legisladores que abandonaron el apoyo oficialista, basan sus dichos en informaciones falsas o intereses personales. El funcionario citó el caso de la diputada Marcela Pagano, señalando que sus declaraciones "no tienen pies ni cabeza".

Publicidad

Para Francos, la coordinación temporal de estos sucesos evidenció una maniobra premeditada. En menos de 24 horas, la difusión de conversaciones atribuidas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la mención en el Congreso y el inicio de una acción judicial se hicieron de forma simultánea. El jefe de Gabinete describió esta secuencia de hechos como prueba de una "operación armada".

Más allá de la controversia, Francos también abordó otros temas como la violencia política en Buenos Aires, considerando que estos hechos reflejan la "intransigencia" de algunos sectores para aceptar el debate democrático. En cuanto al impacto electoral de estos episodios, el funcionario afirmó que las encuestas muestran un respaldo consolidado a La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones, por lo que confía en obtener buenos resultados.