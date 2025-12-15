Los ADRs caen hasta 1,8%, pero los bonos en dólares extienden ganancias

Los ADRs caen, pero los bonos en dólares extienden ganancias este lunes, tras la emisión del Bonar 2029N (AN29). En tanto, la city pone el foco en la compra de dólares del Tesoro y las alternativas del Gobierno para pagar los vencimientos del 9 de enero, en torno a los US$4.000 millones.

El índice bursátil cae 0,02% a 2.978.473,98 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,9% a 1.955,46 puntos. Los papeles operan mixtos, con subas de hasta 2,5% de la mano de Ternium, y bajas de hasta 1,5% de la mano de Bolsas y Mercados Argentinos.

Publicidad

Por su parte, en Wall Street los ADRs retroceden hasta 1,8% de la mano de Loma Negra. En contraste, Edenor trepa 1,2% y Pampa Energía lo hace 0,5%.

La colocación del AN29 se concretó el miércoles pasado por un total de US$910 millones, a una tasa del 9,26%, levemente por encima del objetivo oficial (debajo del 9%). El monto captado alcanza para cubrir la mayor parte de las amortizaciones de Bonares de enero en torno a los US$1.000 millones.

Publicidad

En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 0,16% de la mano del Bonar 2030, en las primeras operaciones de la jornada. En tanto, el riesgo país se ubica en torno a 623 puntos básicos.

Chubut se prepara para emitir nueva deuda

La provincia de Chubut se encuentra próxima a emitir nueva deuda, según Max Capital. El gobernador chubutense, Ignacio Torres, señaló que las condiciones de mercado son favorables para el acceso al mercado.

Publicidad

En ese sentido, la provincia evalúa una colocación por un monto de entre US$400 millones y US$550 millones. Esto se sumaría a las emisiones recientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe durante el último mes.

Fuente: Ámbito