La Policía de San Juan desarticuló una carrera de caballos clandestina durante la tarde del sábado 13 de diciembre en el departamento 25 de Mayo, en la localidad de Camarico. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Policía Rural, luego de recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la realización de este tipo de actividad sin las habilitaciones correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se constituyeron en el lugar indicado, ubicado sobre ruta 20, en el puesto conocido como Las Lagunitas, donde constataron la presencia de una pista improvisada y una gatera, además de una importante concurrencia de personas.

En el lugar se entrevistó a Villegas, de 47 años, quien reconoció haber organizado la carrera, aunque no contaba con la autorización legal necesaria para su realización. Durante el relevamiento, los uniformados observaron alrededor de 50 personas, vehículos y animales, lo que confirmó la magnitud del evento que se encontraba en etapa previa a su desarrollo.

Intervino la Jueza de Paz de 25 de Mayo, Dra. Rodríguez, quien dispuso la clausura preventiva del lugar, el secuestro de la gatera y la notificación al responsable en el marco de un expediente contravencional.

Desde la fuerza destacaron que, al momento del arribo del personal policial, las carreras aún no se habían iniciado. Asimismo, se realizó el control de las libretas sanitarias de los animales, las cuales se encontraban en regla, descartando irregularidades en ese aspecto.