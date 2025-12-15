Política > Tras las elecciones
Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast
POR REDACCIÓN
El 16 de diciembre de 2025, Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, quien asumirá el próximo 11 de marzo. Este encuentro se producirá al mediodía, en el marco de la visita oficial de Kast a Buenos Aires.
Tras obtener aproximadamente el 58,17% de los votos en el balotaje presidencial, José Antonio Kast logró imponerse sobre la candidata comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,83%. Este resultado marca el regreso de la derecha más extrema en Chile desde la restauración de la democracia en 1990.
Javier Milei expresó su satisfacción por el resultado electoral a través de su cuenta de X: "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile". Además, agregó: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!"
Antes de su viaje a Argentina, Kast tuvo un encuentro con Gabriel Boric, su antecesor, en el Palacio de La Moneda, donde compartieron un desayuno. Boric destacó: "La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país". Kast estuvo acompañado por miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola.
La campaña presidencial de Kast se centró en propuestas para combatir la inseguridad y el narcotráfico, controlar la inmigración ilegal y reformar el Estado chileno. En Las Condes, declaró: "Vamos a restablecer el respeto a la ley" y añadió: "Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo".
En su primer discurso tras la victoria, Kast calificó la jornada como "un día alegre" y aseguró: "En estos cuatro años lo vamos a hacer bien". También hizo un llamado a la unidad y a una gestión basada en el diálogo.