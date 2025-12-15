El 16 de diciembre de 2025, Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, quien asumirá el próximo 11 de marzo. Este encuentro se producirá al mediodía, en el marco de la visita oficial de Kast a Buenos Aires.

Tras obtener aproximadamente el 58,17% de los votos en el balotaje presidencial, José Antonio Kast logró imponerse sobre la candidata comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,83%. Este resultado marca el regreso de la derecha más extrema en Chile desde la restauración de la democracia en 1990.

Javier Milei expresó su satisfacción por el resultado electoral a través de su cuenta de X: "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile". Además, agregó: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!"

Antes de su viaje a Argentina, Kast tuvo un encuentro con Gabriel Boric, su antecesor, en el Palacio de La Moneda, donde compartieron un desayuno. Boric destacó: "La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país". Kast estuvo acompañado por miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola.

La campaña presidencial de Kast se centró en propuestas para combatir la inseguridad y el narcotráfico, controlar la inmigración ilegal y reformar el Estado chileno. En Las Condes, declaró: "Vamos a restablecer el respeto a la ley" y añadió: "Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo".

En su primer discurso tras la victoria, Kast calificó la jornada como "un día alegre" y aseguró: "En estos cuatro años lo vamos a hacer bien". También hizo un llamado a la unidad y a una gestión basada en el diálogo.