Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, continúa consolidándose en Argentina como una opción accesible y confiable especialmente en áreas rurales donde la fibra óptica aún no llega. A finales de 2025, la empresa se posicionó como el proveedor de mayor crecimiento en el país, impulsado por precios competitivos y facilidades para conectar hogares y negocios aislados.

Según datos de Enacom, el 30% de la población rural argentina no dispone de conexión estable, situación que Starlink busca mitigar con sus planes. Para muchos usuarios, el servicio se ha convertido en la primera alternativa para acceder a streaming, educación en línea y teletrabajo básico. Por su parte, empresas adoptan los planes Priority para asegurar la continuidad de operaciones críticas.

Planes y costos para usuarios residenciales

En noviembre de 2025, los planes personales experimentaron una reducción significativa en sus precios. Actualmente, las suscripciones mensuales van desde $38.000 hasta $87.500, ofreciendo datos ilimitados con distintos niveles de priorización durante horas de congestión.

El Kit Residencial (Standard) tiene un precio de $374.000 más $24.400 de envío. Incluye la antena plana Gen 3, router Wi-Fi 6, cables de 15 metros y base para montaje, con posibilidad de instalación básica en techo, aunque en algunos casos puede requerir montaje profesional. Es la opción preferida por hogares aislados y pequeños emprendimientos.

El Plan Residential Lite, con un costo mensual de $38.000, está pensado para consumos moderados. Ofrece datos ilimitados pero con menor prioridad en la red, ideal para navegación general, streaming en 1080p y teletrabajo básico.

Para usuarios que necesitan movilidad dentro del país, el Plan Personal Standard (itinerante) varía entre $63.000 para 50 GB y $87.500 para datos ilimitados. Este plan mantiene velocidades similares a las residenciales y permite pausar la suscripción mensualmente para optimizar costos, siendo útil para quienes se desplazan entre localidades y requieren conexión estable.

El Plan Residential Standard tiene un precio de $56.100 mensuales y mejora la priorización en horarios pico. Proporciona velocidades de entre 50 y 220 Mbps de descarga y hasta 25 Mbps de subida, suficiente para streaming en 4K y videollamadas sin interrupciones.

Opciones para empresas y operaciones críticas

Los kits empresariales de alto rendimiento tienen un costo que oscila entre $499.999 y $749.000, según el segmento Priority Local o Global. Estos incluyen una antena más grande, mayor consumo energético y un router empresarial con múltiples puertos. Muchas empresas recurren a financiamiento o leasing para afrontar el costo inicial.

El Plan Priority Local inicia en $62.000 por 50 GB y puede alcanzar $518.000 por 2 TB, con bloques adicionales desde $24.000. Ofrece velocidades entre 150 y 500 Mbps y latencia estable incluso en horas de alto tráfico.

Por otro lado, el Plan Priority Global está destinado a operaciones marítimas, petroleras o remotas que requieren servicio garantizado sin limitaciones geográficas. Sus precios van desde $365.000 por 50 GB hasta más de $3.139.000 por 2 TB.

Con estas opciones, Starlink se presenta como una solución tecnológica que facilita la inclusión digital en zonas donde las conexiones tradicionales no alcanzan, apuntando tanto a usuarios residenciales como a empresas con necesidades específicas de conectividad.