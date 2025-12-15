Economía > Dato útil
Starlink en Argentina: cuánto cuesta el servicio de Internet satelital de Elon Musk en diciembre
POR REDACCIÓN
Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, continúa consolidándose en Argentina como una opción accesible y confiable especialmente en áreas rurales donde la fibra óptica aún no llega. A finales de 2025, la empresa se posicionó como el proveedor de mayor crecimiento en el país, impulsado por precios competitivos y facilidades para conectar hogares y negocios aislados.
Según datos de Enacom, el 30% de la población rural argentina no dispone de conexión estable, situación que Starlink busca mitigar con sus planes. Para muchos usuarios, el servicio se ha convertido en la primera alternativa para acceder a streaming, educación en línea y teletrabajo básico. Por su parte, empresas adoptan los planes Priority para asegurar la continuidad de operaciones críticas.
Planes y costos para usuarios residenciales
En noviembre de 2025, los planes personales experimentaron una reducción significativa en sus precios. Actualmente, las suscripciones mensuales van desde $38.000 hasta $87.500, ofreciendo datos ilimitados con distintos niveles de priorización durante horas de congestión.
El Kit Residencial (Standard) tiene un precio de $374.000 más $24.400 de envío. Incluye la antena plana Gen 3, router Wi-Fi 6, cables de 15 metros y base para montaje, con posibilidad de instalación básica en techo, aunque en algunos casos puede requerir montaje profesional. Es la opción preferida por hogares aislados y pequeños emprendimientos.
El Plan Residential Lite, con un costo mensual de $38.000, está pensado para consumos moderados. Ofrece datos ilimitados pero con menor prioridad en la red, ideal para navegación general, streaming en 1080p y teletrabajo básico.
Para usuarios que necesitan movilidad dentro del país, el Plan Personal Standard (itinerante) varía entre $63.000 para 50 GB y $87.500 para datos ilimitados. Este plan mantiene velocidades similares a las residenciales y permite pausar la suscripción mensualmente para optimizar costos, siendo útil para quienes se desplazan entre localidades y requieren conexión estable.
El Plan Residential Standard tiene un precio de $56.100 mensuales y mejora la priorización en horarios pico. Proporciona velocidades de entre 50 y 220 Mbps de descarga y hasta 25 Mbps de subida, suficiente para streaming en 4K y videollamadas sin interrupciones.
Opciones para empresas y operaciones críticas
Los kits empresariales de alto rendimiento tienen un costo que oscila entre $499.999 y $749.000, según el segmento Priority Local o Global. Estos incluyen una antena más grande, mayor consumo energético y un router empresarial con múltiples puertos. Muchas empresas recurren a financiamiento o leasing para afrontar el costo inicial.
El Plan Priority Local inicia en $62.000 por 50 GB y puede alcanzar $518.000 por 2 TB, con bloques adicionales desde $24.000. Ofrece velocidades entre 150 y 500 Mbps y latencia estable incluso en horas de alto tráfico.
Por otro lado, el Plan Priority Global está destinado a operaciones marítimas, petroleras o remotas que requieren servicio garantizado sin limitaciones geográficas. Sus precios van desde $365.000 por 50 GB hasta más de $3.139.000 por 2 TB.
Con estas opciones, Starlink se presenta como una solución tecnológica que facilita la inclusión digital en zonas donde las conexiones tradicionales no alcanzan, apuntando tanto a usuarios residenciales como a empresas con necesidades específicas de conectividad.