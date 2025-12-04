El mal momento de Juli Poggio tras querer seducir a Nico Occhiato

Juli Poggio rompió en llanto al aire mientras intentaba desmentir categóricamente las acusaciones que la tildaron de "Tatiana" dentro de la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña,. La actriz se vio envuelta en una profunda polémica luego de que se instalara la versión de que intentó seducir al conductor durante un evento.

El rumor comenzó a circular cuando Yanina Latorre mencionó que una mujer le "se le hizo la linda" a Occhiato en la fiesta, y las especulaciones rápidamente apuntaron a la ex Gran Hermano. Ante el revuelo, Poggio decidió usar el programa Rumis para expresar su angustia y negar toda intención.

Publicidad

En su descargo, Poggio detalló el dolor que le provocó la multiplicación de la noticia sin fundamento, señalando que "Ayer estuve en un evento re lindo y donde hubo buena onda con todos, pero hoy me están inventando una fake news que nada que ver". La actriz afirmó que su único intercambio con Occhiato fue "un simple saludo" durante la producción de fotos del evento.

Juli Poggio se mostró muy molesta por verse involucrada en este supuesto triángulo y remarcó la injusticia de la situación: "Es re feo que me hagan eso. Si me quieren inventar un quilombo, invéntenlo, pero ¿meterme en una relación? Nada más alejado de mi vida".

Publicidad

Asegurando que no tiene interés alguno en el conductor de Nadie Dice Nada, la modelo fue directa al decir: "No me gusta Occhiato y no haría eso". Para evitar mayores inconvenientes, Poggio confirmó que ya se había contactado con la pareja de Occhiato: "Ya le mandé un mensajito a Flor Jazmín". La ex participante de Gran Hermano lamentó cómo la mentira se propaga rápidamente, advirtiendo que "Es una fiaca cuando se inventan cosas así, porque las fake news corren muy rápido. La gente cree cualquier cosa".

Poggio generó aún más tensión al revelar que ella sí conoce la identidad de la persona que protagonizó el incidente mencionado por Latorre. Visiblemente quebrada, la actriz comentó que "Me parece injusto porque nunca van a decir quién fue. Yo sé quién es, pero no lo van a decir". Además, afirmó que la situación fue mucho más seria que un simple coqueteo, añadiendo que "Encima fue algo que pasó, no solamente le tiró onda, sino una situación".

Publicidad

Sobre la identidad de la verdadera implicada, Poggio expresó: "Yo sé quién es, porque a raíz de esto me enteré, y no lo van a decir porque es re picante". Antes de romper en llanto en pleno programa, la actriz dejó claro su malestar por la etiqueta que le impusieron: "No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto". Finalmente, Poggio reflexionó sobre el impacto emocional que estos ataques tienen en su vida, confesando entre lágrimas: "Siento que la gente lo hace con maldad y eso me duele, porque yo no le hago nada a nadie".