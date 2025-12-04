Rocío Marengo fue mamá y presentó a su hijo con una tierna foto

La llegada de Isidro Fort Marengo, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, se convirtió en una de las noticias más emotivas del día. El bebé nació en el Sanatorio Otamendi, en perfectas condiciones, y tanto la modelo como su pareja compartieron la felicidad del momento. Después de un embarazo vivido con mucha expectativa, Rocío decidió publicar en sus redes un mensaje lleno de emoción.

A través de ese posteo, Marengo expresó sin vueltas la alegría que siente en este nuevo capítulo de su vida, confirmando la llegada y transmitiendo la intensidad del momento que atraviesa: "Estamos muy felices!!!!! Bienvenido bebito!!!". En esa misma publicación, compartió detalles del nacimiento y señaló que "Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg".

La modelo no dejó pasar la oportunidad de agradecer el cariño que recibió, expresando: "Gracias a todos por los mensajitos hermosos". Marengo reforzó el vínculo con su comunidad digital, destacando que "Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!!".

Marengo puso especial énfasis en agradecer al equipo médico que la acompañó durante toda la gestación y a quienes la asistieron en el parto. Con su estilo directo y espontáneo, destacó el trabajo de su obstetra: "No puedo dejar de agradecer, como primera medida, a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, reyyy la rompes tooooda!!!!". También mencionó a quienes formaron parte de ese momento trascendental: "A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio... y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!!".