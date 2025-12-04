Nito Artaza contó la verdad de los vuelos a la estratósfera de Carlos Menem

Casi treinta años después de uno de los discursos más recordados de la historia argentina, el humorista Nito Artaza reveló la verdad detrás de la insólita promesa de Carlos Saúl Menem sobre los viajes espaciales. El ex presidente, quien falleció en 2021, había generado una mezcla de asombro e incredulidad cuando, en marzo de 1996 en Salta, anunció un ambicioso plan espacial.

Menem aseguró en su discurso que "Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma, que quizá se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo".

Publicidad

La verdad, según reveló Nito Artaza en el programa Vamos las chicas, es que la promesa de vuelos a la estratósfera fue resultado de una apuesta,. Artaza contó que le preguntó a Menem por qué había dicho semejante cosa, y su respuesta fue que se trataba de "apuestas que realizaba". El ex mandatario le confió: "Me contó que apostaba con Gostanián o algún otro que él iba a decir cualquier cosa",.

Artaza detalló que Menem tenía una costumbre de cambiar el guion, incluso en eventos importantes. En otras ocasiones, si comenzaba un discurso diferente al previsto en la UIA (Unión Industrial Argentina), simplemente decía: "Perdón, me equivoqué de discurso". Sobre el discurso en la Escuela N° 160 Coronel Vicente de Uriburu de Tartagal donde habló de los vuelos, Nito contó que Menem, divertido, le confió: "¿Qué sabía yo que me estaban grabando?".

Publicidad

En aquel momento, el público reaccionó con perplejidad. Marcelo Abraham, hijo del intendente local, recordó la sorpresa: "En el momento que él toma el micrófono y se pone a hablar esto de las naves espaciales yo digo 'este está hablando boludeces' y nos mirábamos entre todos". No obstante, la duda lo invadió fugazmente: "Después pensé 'no será que nosotros seremos los burros y ellos estén tan adelantados'. Me sonaba todo muy futurista", confesó.

Por su parte, Mary Zavala, maestra de primer grado que escuchó el discurso, lamentó la situación, afirmando que "Sentíamos que vino de Buenos Aires a decir cualquier pavada a estos norteños". Además, se quejó de que a pesar de los problemas que vivía el norte con las privatizaciones, "nadie, nadie, nadie hizo nada" para confrontar directamente esas palabras. Treinta años después, se confirmó que el anuncio "solo fue una apuesta".