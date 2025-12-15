El mejor amigo de Morena Rial la abandonó en la cárcel: el motivo

Alejandro Cipolla, quien mantiene una gran amistad con Morena Rial desde hace años, causó conmoción al revelar mediante un fuerte descargo en sus redes sociales que ya no formaría parte de la representación legal de la joven. La noticia llega mientras Morena se encuentra detenida desde hace meses en el penal de Magdalena.

En un mensaje que captó la atención de todos, el letrado explicó en su cuenta de Instagram la drástica medida que decidió tomar. Cipolla informó: “Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”.

El abogado justificó su apartamiento señalando que busca resguardar la imparcialidad del caso. Aclaró que tomó la decisión con el objetivo de preservar la integridad del proceso, al considerar que: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

Cipolla enfatizó que las razones expuestas eran las únicas detrás de su renuncia, declarando: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”. Además, el letrado, que mantiene una postura crítica frente a la presión institucional, sostuvo firmemente: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.