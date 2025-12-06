La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó a jubilados y pensionados sobre la posibilidad de designar un apoderado para realizar trámites o cobrar sus haberes mensuales en caso de que el titular no pueda hacerlo por razones personales o de salud.

Esta alternativa es especialmente útil para personas mayores con movilidad reducida o que deben realizar consultas médicas frecuentes. De esta manera, el jubilado puede delegar la gestión de trámites y pagos, y a la vez resguardarse para asistir a controles médicos sin preocupación.

El apoderado puede ser designado por un período determinado o de forma permanente, según la situación particular que impida al titular movilizarse. Además, se puede elegir tanto a personas físicas como a instituciones públicas o de asistencia social, e incluso abogados o procuradores que cuenten con un poder certificado ante escribano.

Para designar un apoderado, la persona debe ser mayor de 18 años. Si se trata de un familiar, no es necesario solicitar turno en Anses para realizar el trámite. Es fundamental que los datos del titular y su grupo familiar estén actualizados en el sistema Mi ANSES. Luego, el interesado debe acercarse a la sucursal más próxima a su domicilio.

Entre los apoderados que se pueden designar están familiares como cónyuge, conviviente previsional, padres, abuelos, hijos, nietos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, yernos, nueras, madrastras, padrastros, suegros, hijastros y cuñados. También pueden ser tutores o curadores, abogados, o representantes diplomáticos o consulares.

Este mecanismo facilita a los jubilados el cobro de sus depósitos y la realización de trámites, especialmente en el contexto del pago de diciembre que incluye el aguinaldo. Según se prevé, Anses depositará a fin de mes $322.000 a todos los beneficiarios, y más de $2.200.000 en total a fin de año para ciertos casos específicos.