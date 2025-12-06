El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que mantuvo una llamada “muy sustancial y constructiva” con los negociadores estadounidenses que participan en Miami para avanzar en un acuerdo de paz con Rusia. Este diálogo fue calificado por el mandatario como “clave” para definir los próximos pasos y asegurar un marco de seguridad estable para su país.

La conversación, que tuvo lugar con Zelenski desde Kiev, incluyó al principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y al jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov, quienes se encuentran en Miami. Por el lado estadounidense participaron Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Jared Kushner, responsables de liderar las negociaciones desde el jueves.

Durante el intercambio, se revisaron los puntos centrales del documento de seguridad que se está negociando con Estados Unidos y se abordaron “rápidamente las cuestiones clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre”. Zelenski enfatizó la intención de trabajar “de manera honesta” con Washington para diseñar un esquema que no solo ponga fin a la guerra, sino que también impida que Rusia incumpla futuros acuerdos, “como ha ocurrido muchas veces en el pasado”.

El presidente espera recibir un informe detallado de Umerov y Hnatov sobre las reuniones presenciales que se llevan a cabo en Miami durante su tercer día consecutivo. Este diálogo se produce en un contexto tenso, ya que horas antes se reportó uno de los ataques más intensos de las últimas semanas por parte de Rusia, con más de 650 drones y 51 misiles lanzados sobre 29 zonas de Ucrania.

El ataque ruso impactó fuertemente en la infraestructura energética y de transporte del país y dejó al menos seis civiles heridos. A pesar de esta ofensiva, Washington confirmó que las negociaciones continúan centradas en definir un “marco de disposiciones de seguridad”, aunque no se han divulgado detalles del borrador en discusión.

Las conversaciones se basan en un texto presentado por Estados Unidos semanas atrás que incluía demandas de Moscú, como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de tropas de Donbás y la renuncia a ingresar en la OTAN. Sin embargo, Ucrania eliminó esos puntos en una versión revisada en Ginebra, la cual fue rechazada por Rusia como base para futuras negociaciones directas.

En paralelo, Zelenski tiene previsto viajar el lunes a Londres para reunirse con líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. El objetivo es coordinar posiciones internacionales en medio del proceso de paz que avanza en múltiples frentes.