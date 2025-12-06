El emblemático músico rosarino Fito Páez fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una ceremonia realizada en el Espacio Cultural Universitario de su ciudad natal. Este homenaje se enmarcó en la conmemoración del 101° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, resaltando la trayectoria artística y cultural del artista como una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

Durante el acto, Páez expresó su gratitud hacia la universidad, la ciudad y las personas que lo acercaron a "las expresiones nobles del ser humano". Recordó que, proveniente de un origen social modesto, la expectativa era estudiar para "sobrevivir al capitalismo salvaje", pero él eligió un camino guiado por "la irracionalidad del arte". En sus palabras, "esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo". Además, advirtió sobre las limitaciones de la tecnología en la creación artística: "Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

Publicidad

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó la importancia simbólica del reconocimiento y la deuda pendiente que la institución y la ciudad tenían con Páez. Señaló que "no tengo ninguna duda de que quienes estamos acá somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad". Asimismo, agradeció al músico por su aporte invaluable a la cultura.

La votación para otorgarle el título fue unánime, y Bartolacci subrayó que "nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión". El rector calificó el acto como una justicia tardía: "Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es solo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR".

Publicidad

Páez dedicó el reconocimiento a los artistas rosarinos que lo acompañaron en sus comienzos, como Fabián Gallardo, Adrián Abonizio y Liliana Herrero, y recordó la valentía de quienes, durante la dictadura, se refugiaban en salas de ensayo para hacer música. Enfatizó que "esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura". También resaltó la importancia de la independencia creativa: "No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles".

Nacido en Rosario en 1963, Fito Páez es uno de los artistas más destacados de la música popular argentina. Desde sus inicios en la Trova Rosarina hasta su consagración con "El Amor Después del Amor", el disco más vendido del rock nacional, su carrera abarca más de 40 años con más de 30 álbumes editados, giras internacionales, incursiones en el cine y la literatura, y colaboraciones con grandes como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Caetano Veloso y Joaquín Sabina.

Publicidad

Tras recibir la distinción, Páez brindó un concierto acústico donde interpretó temas emblemáticos como "Caminando por Rosario", "Linyera", "Tratando de crecer", "Oración del remanso", "Sale el sol", "Un loco en la calesita", "A la casa", "Mirta, de regreso", "La vida es una moneda", "Ciudad de pobres corazones", "Mariposa Tecknicolor" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Este cierre musical fusionó la emoción del homenaje con la esencia de su obra, reafirmando su estrecho vínculo con Rosario y su público.