En la actualidad, los dispositivos de vigilancia se han vuelto más accesibles y pequeños, lo que facilita que algunas personas los utilicen para grabar sin autorización en habitaciones alquiladas o en hoteles.

Recientemente, una joven llamada Ana denunció al propietario del departamento que alquilaba en La Rioja tras descubrir cámaras ocultas en su habitación. Ana relató: “Apagué las luces y cuando me acosté escuché mosquitos. Para no levantarme, prendí el flash del celular. Ahí vi un reflejo extraño en la ventilación, justo arriba de mi cama”. Al acercarse, identificó que ese brillo provenía de un lente.

Esta situación ha llevado a que viajeros adopten prácticas de seguridad más rigurosas, inspeccionando cuidadosamente los espacios antes de instalarse. No se trata de paranoia, sino de una precaución necesaria para preservar la privacidad.

Las cámaras espía suelen ocultarse en objetos comunes como cargadores, relojes de mesa, detectores de humo o elementos decorativos, donde la lente puede ser apenas un pequeño punto oscuro que pasa desapercibido.

Lugares habituales para esconder cámaras: quienes instalan estos dispositivos suelen elegir puntos que les permitan captar la habitación sin llamar la atención. Por eso, es clave observar si algún objeto parece nuevo, está orientado hacia la cama o desentona con el resto del ambiente.

Para detectar una cámara oculta, existen aplicaciones móviles que utilizan sensores magnéticos, análisis de luces infrarrojas o escaneos de red. Aunque algunas funcionan mejor que otras, ninguna garantiza una detección total.

Un obstáculo importante es que muchas cámaras graban localmente en memorias físicas sin emitir señales por internet, lo que dificulta su rastreo. Por eso, se recomienda combinar diferentes métodos para mayor efectividad.

Por ejemplo, al conectarte a la red WiFi del lugar, aplicaciones como Fing permiten identificar dispositivos conectados, mostrando nombres, marcas y direcciones MAC. Si aparece algún elemento desconocido, conviene investigarlo.

Además, una técnica sencilla consiste en apagar las luces y usar la linterna del celular para iluminar paredes, muebles y objetos. Un pequeño punto brillante y constante puede indicar la presencia de una lente.

También es útil usar la cámara del teléfono para detectar luces infrarrojas invisibles a simple vista. Si en la pantalla aparece un punto luminoso fijo en un objeto que no debería emitir luz, es probable que sea una cámara oculta.

Si encontrás un dispositivo sospechoso, lo importante es mantener la calma y evitar manipularlo. La grabación o transmisión sin consentimiento viola la privacidad y, en muchos países, constituye un delito.

Los alojamientos serios aplican controles y normas para evitar estas situaciones, pero la detección temprana y la denuncia ante la mínima sospecha son fundamentales para proteger tu seguridad y la de otros huéspedes.

Fuente: TN