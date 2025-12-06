Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Empresa abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Jefe de Mantenimiento

Una firma de San Juan abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Jefe de Mantenimiento. Requieren profesionales técnicos o ingenieros, experiencia comprobable y disponibilidad full time.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La búsqueda está orientada a profesionales con formación técnica y experiencia previa en el rubro. Foto: Gentileza

Una empresa radicada en San Juan lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo un Jefe de Mantenimiento, una posición clave dentro del área operativa. La búsqueda está orientada a profesionales con formación técnica y experiencia previa en el rubro, y se ofrece un paquete de contratación atractivo que incluye prepaga y bono, según detallaron desde la firma.

Para aplicar, los postulantes deben ser graduados como técnicos o ingenieros en Electromecánica o Mecánica, requisito excluyente para esta vacante. Además, se solicita contar con al menos tres años de experiencia en posiciones similares, conocimientos sólidos en operación y mantenimiento, disponibilidad full time y carnet de conducir.

Publicidad

En cuanto a las responsabilidades, el puesto implica un rol estratégico dentro del funcionamiento de la empresa. Entre las tareas destacadas se incluyen:

  • Revisar y actualizar los planes de mantenimiento preventivo.
  • Gestionar reclamos a terceros y mantener bases de datos de seguimiento de parámetros críticos.
  • Analizar ofertas de proveedores de materiales y servicios.
  • Gestionar documentación técnica y distribuirla entre los sectores operativos.
  • Realizar recomendaciones técnicas y colaborar en la recepción de equipos antes y después de su reparación.
  • Administrar el inventario de herramientas y maquinaria operativa.
  • Brindar asistencia técnica en obras menores y mejoras.
  • Participar en la elaboración de planes de emergencias operativas y acciones de mitigación.
  • Elaborar procedimientos e instructivos vinculados a la gestión de mantenimiento.
  • Preparar especificaciones técnicas para contrataciones externas.
  • Controlar e inspeccionar equipos y herramientas.
  • Ejecutar tareas generales y específicas relacionadas con el puesto.

La empresa destacó que quienes resulten seleccionados accederán a interesantes condiciones de contratación, entre ellas cobertura de prepaga y bono adicional. Los interesados en postularse deben enviar su CV con foto al correo: rrhh@olivumsa.com.ar con asunto: Jefe de Mantenimiento.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS