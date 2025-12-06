Una empresa radicada en San Juan lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo un Jefe de Mantenimiento, una posición clave dentro del área operativa. La búsqueda está orientada a profesionales con formación técnica y experiencia previa en el rubro, y se ofrece un paquete de contratación atractivo que incluye prepaga y bono, según detallaron desde la firma.

Para aplicar, los postulantes deben ser graduados como técnicos o ingenieros en Electromecánica o Mecánica, requisito excluyente para esta vacante. Además, se solicita contar con al menos tres años de experiencia en posiciones similares, conocimientos sólidos en operación y mantenimiento, disponibilidad full time y carnet de conducir.

En cuanto a las responsabilidades, el puesto implica un rol estratégico dentro del funcionamiento de la empresa. Entre las tareas destacadas se incluyen:

Revisar y actualizar los planes de mantenimiento preventivo.

Gestionar reclamos a terceros y mantener bases de datos de seguimiento de parámetros críticos.

Analizar ofertas de proveedores de materiales y servicios.

Gestionar documentación técnica y distribuirla entre los sectores operativos.

Realizar recomendaciones técnicas y colaborar en la recepción de equipos antes y después de su reparación.

Administrar el inventario de herramientas y maquinaria operativa.

Brindar asistencia técnica en obras menores y mejoras.

Participar en la elaboración de planes de emergencias operativas y acciones de mitigación.

Elaborar procedimientos e instructivos vinculados a la gestión de mantenimiento.

Preparar especificaciones técnicas para contrataciones externas.

Controlar e inspeccionar equipos y herramientas.

Ejecutar tareas generales y específicas relacionadas con el puesto.

La empresa destacó que quienes resulten seleccionados accederán a interesantes condiciones de contratación, entre ellas cobertura de prepaga y bono adicional. Los interesados en postularse deben enviar su CV con foto al correo: rrhh@olivumsa.com.ar con asunto: Jefe de Mantenimiento.