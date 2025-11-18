Bizarrap volvió a dejar su huella en la música al presentarse en el show de medio tiempo de la NFL, uno de los eventos más vistos a nivel mundial, junto a Daddy Yankee, ícono del reguetón. La actuación se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, lleno a capacidad, donde estrenaron su colaboración "DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66".

El productor argentino subió al escenario acompañado por más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras, recibiendo una ovación ensordecedora de los asistentes. Este espectáculo fue transmitido en más de 150 países y 180 territorios, consolidando la proyección internacional de ambos artistas.

Publicidad

La unión entre Bizarrap y Daddy Yankee representa un hito en la música urbana, al ser la primera vez que un artista argentino colabora con la leyenda puertorriqueña, fusionando la tradición del reguetón clásico con la innovación de la electrónica urbana. La sesión musical recupera el sonido característico de los años 2000, reinterpretado con la visión única del productor argentino, quien mantiene su sello distintivo sin perder la esencia original.

Además de la presentación en vivo, ambos artistas anunciaron que el show completo estará disponible en el canal oficial de YouTube de la NFL, permitiendo que millones de espectadores alrededor del mundo puedan revivir este momento histórico.

Publicidad

Con esta colaboración, Bizarrap reafirma su capacidad para generar alianzas inéditas y trascendentes, logrando que la música urbana continúe evolucionando y conquistando escenarios globales.