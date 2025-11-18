Franco Colapinto se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la Fórmula 1 tras asegurar su lugar en la escudería Alpine para la temporada 2026, fruto de un esfuerzo sostenido y un desempeño destacado en las categorías inferiores. Sin embargo, la llegada del piloto argentino generó una fuerte polémica luego de un duro comentario de Jacques Villeneuve, excampeón mundial de la máxima categoría.

Villeneuve, campeón en 1997, expresó públicamente sus dudas sobre la verdadera razón detrás del asiento que Colapinto ocupará en Alpine. En declaraciones al sitio italiano Formula Passion, el canadiense afirmó: "La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos", en referencia a la histórica práctica de contratar pilotos principalmente por el capital que aportaban a los equipos y no por sus méritos deportivos.

El excampeón fue aún más contundente al asegurar que Colapinto "no es más que un piloto que paga para financiar al equipo", dejando en evidencia su escepticismo sobre la legitimidad del ascenso del argentino dentro de la Fórmula 1.

Respecto al desempeño en pista, Villeneuve señaló que "no fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine. Mostró destellos de velocidad, pero no es constante", poniendo en tela de juicio la regularidad y el nivel competitivo del piloto de Pilar.

Por su parte, la trayectoria de Colapinto ha sido valorada como un ejemplo de perseverancia y talento, logrando con esfuerzo su ingreso a la máxima categoría del automovilismo mundial. La butaca en Alpine representa la concreción de un sueño forjado a lo largo de años de trabajo y dedicación.

Este cruce de opiniones reabre el debate sobre la influencia del dinero en un deporte tan costoso como la Fórmula 1, y hasta qué punto el mérito deportivo puede verse opacado por las necesidades financieras de los equipos. Mientras tanto, Colapinto continúa preparándose para afrontar el desafío que supone competir al más alto nivel.