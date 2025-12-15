El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, respondió con dureza a la denuncia presentada por la senadora nacional Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol, en la que acusaba a Claudio “Chiqui” Tapia y al propio Toviggino de posibles irregularidades financieras.

A través de su cuenta de X, Toviggino destacó que la AFA es una entidad privada y que sus fondos no se rigen por la ley de compras públicas. “Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”, expresó. Además, defendió el uso de los recursos, señalando que se destinan a sostener una estructura de 1.300 trabajadores permanentes y al mantenimiento de los predios de entrenamiento donde trabajan 24 selecciones nacionales, masculinas y femeninas.

En su mensaje, Toviggino cuestionó a Bullrich por no centrarse en lo que él calificó como “la corrupción de su propio gobierno” y aludió irónicamente a la cadena de cafeterías Tostado Branding, vinculada al hijo de la exministra. Este cruce se da en un contexto en el que la Justicia continúa investigando supuestas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial vinculadas a la conducción de la AFA.

Por su parte, Bullrich reafirmó la denuncia y pidió que se investigue a fondo lo que definió como “una mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”. La presentación ante el Comité de Ética de la Conmebol se suma al debate público sobre la transparencia y la gobernanza en el fútbol local, mientras se mantienen abiertas las investigaciones judiciales sobre Tapia, Toviggino y el manejo financiero de la AFA.