El Rally Dakar 2026 entra en su etapa final y la definición promete ser épica. En la duodécima etapa, que unió Al Henakiyah con Yanbú, el estadounidense Ricky Brabec (Honda CFR 450) se impuso con un tiempo de 3h 19min 1seg, arrebatándole el liderazgo al argentino Luciano Benavides (KTM), quien finalizó segundo a 3min 43seg. El español Tosha Schareina completó el podio parcial a 12min 58seg, manteniendo vivas sus opciones de campeonato.

La penúltima jornada de 311 kilómetros cronometrados y 409 de enlace fue un mano a mano intenso entre Brabec y Benavides. Desde el inicio, ambos se alternaron el liderazgo en los primeros puntos de control, pero en los sectores restantes, el norteamericano logró abrir ventaja y consolidar la victoria. La estrategia previa de Brabec, que había cedido tiempo a propósito en la jornada anterior para largar detrás de Benavides y aprovechar mejor la pista, fue clave para el desenlace.

Con el triunfo parcial, Brabec trepó nuevamente a la cima de la clasificación general con un acumulado de 48h 08min 12seg, aventajando al salteño por apenas 3min 20seg. Schareina, a 27min 51seg, sigue siendo una amenaza latente y podría sorprender si sus rivales sufren retrasos en la etapa final de 105 kilómetros cronometrados.

Luciano Benavides, quien perdió el liderazgo tras una dura batalla, aseguró que dará todo para quedarse con la corona: “Vamos a ver si es épica o no”, declaró. El salteño deberá superar a Brabec por al menos 3 minutos y 20 segundos en el tramo final para adjudicarse el título de la 48ª edición del Dakar, la séptima consecutiva realizada en Arabia Saudita.

La jornada dejó también momentos de dramatismo: el compañero de equipo de Benavides, Edgar Canet, sufrió una caída, mientras que el vigente campeón Daniel Sanders compite infiltrado con una clavícula fracturada. Con estas emociones y diferencias tan ajustadas, el Dakar 2026 se definirá en una última etapa que promete un final memorable para la categoría motos.