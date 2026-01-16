Los pilotos del helicóptero que aparece en la causa judicial por la presunta compra irregular de una mansión en Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon ante el juez que no trasladaron pasajeros y que las operaciones fueron “vuelos de entrenamiento”, informaron fuentes judiciales y medios locales.

La causa, a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, investiga si la adquisición de la propiedad (valuada en años recientes en millones de dólares y situada en Villa Rosa, partido de Pilar) fue concretada mediante un entramado de presuntos testaferros con vínculos con la dirigencia de la AFA.

Ante el magistrado, los dos pilotos negaron haber transportado pasajeros y explicaron que los vuelos cuestionados solo tuvieron fines de entrenamiento, por lo que no consignaron nombres en los registros correspondientes. Incluso aseguraron que no podrían identificar a personas, incluso si se las mostraran en fotografías, que supuestamente pudieran haber sido llevadas en la aeronave.

La propiedad en cuestión fue adquirida el 30 de mayo de 2024 por la firma Real Central S.R.L., a nombre de personas cuyos ingresos declarados no parecen compatibles con el valor de la operación inmobiliaria, lo que generó sospechas en la fiscalía y el juzgado.

El testimonio de los pilotos es un elemento más dentro de una investigación que busca reconstruir el circuito de vuelos y movimientos vinculados a esa propiedad, en medio de sospechas de posibles vínculos privilegiados de algunos dirigentes del fútbol argentino con la empresa que realizó la compra.

El caso forma parte de una serie de investigaciones que incluyen otros aspectos bajo la lupa judicial y mediática, como operaciones financieras y vínculos entre la dirigencia deportiva y negocios inmobiliarios de alto valor, aunque aún no hay imputaciones formales publicadas contra figuras específicas.