El Comité Noruego del Nobel emitió una respuesta oficial tras el gesto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante un encuentro en la Casa Blanca. El organismo aclaró que la distinción no puede ser transferida ni compartida con otro individuo.

Machado obsequió al expresidente de Estados Unidos la medalla enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones que, según ella, han contribuido a la libertad de Venezuela. Sin embargo, el Comité Noruego insistió en que, aunque un objeto físico puede cambiar de mano, el título de Nobel de la Paz no es transferible.

Publicidad

A través de un mensaje compartido en redes sociales por el Centro Nobel de la Paz, los organizadores recordaron que “un Premio Nobel no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”, ratificando la normativa estatutaria que rige el galardón desde su creación.

Este pronunciamiento se suma a críticas surgidas en Noruega y en medios internacionales, donde varios políticos y analistas han calificado la acción como inusual o inapropiada y han subrayado la importancia de preservar la integridad del premio y su reputación global.

Publicidad

Pese a ello, la medalla física permanece como un objeto simbólico que Machado puede disponer, como muchos laureados han vendido o regalado sus medallas en el pasado sin afectar el estatus del premio, pero el reconocimiento oficial de laureado sigue siendo únicamente de Machado, no de Trump ni de otra persona.

La aclaración del Comité Nobel busca calmar confusiones a nivel internacional sobre el gesto político y reafirmar que, según los estatutos del premio, la atribución del galardón es irrevocable y permanente una vez oficializada por los organismos competentes.