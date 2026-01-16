Una periodista argentina relató en una radio cómo fueron las condiciones que le impusieron para entrevistar al cantante español Julio Iglesias hace décadas, señalando que le indicaron que debía sentarse “en la falda” del artista y hasta le sugirieron la manipulación de prendas, en un episodio que hoy se reevalúa en un contexto de múltiples denuncias en su contra por presuntos abusos sexuales.

La comunicadora, Verónica Albanese, recordó en el programa RPM (AM 990) que alrededor de 30 años atrás fue enviada a Miami para hacer una entrevista con Iglesias. Relató que la discográfica organizadora “pagaba todo: vuelo y hotel”, pero que al llegar se encontró con un set donde el cantante estaba sentado solo en una silla y los periodistas debían hacer fila para entrevistarlo.

Publicidad

Lo que más llamó la atención fue la indicación que recibió del equipo de producción: “vos te tenés que sentar en la falda de Julio. Él va a jugar con tu braga, con la tirita de la bombacha, y ahí le hacés la nota”. Albanese describió la situación como incómoda y perturbadora, aunque aclaró que en ese momento llegó a normalizarse o naturalizarse este tipo de pedidos en la industria del espectáculo, por la dinámica de poder imperante en aquel momento.

La periodista contó que finalmente decidió no realizar la entrevista, a pesar de que ello implicaba volver sin la nota pautada, ya que no estaba dispuesta a aceptar esa condición. Narró que debía decidir entre cumplir con la exigencia o regresar sin material informativo, una situación que reflejó la presión que muchas mujeres podían sentir en ambientes laborales dominados por figuras poderosas.

Publicidad

El relato de Albanese se suma a otros testimonios de profesionales del medio que compartieron experiencias incómodas con el cantante en diferentes momentos de su carrera, en un contexto mediático que también incluye denuncias judiciales contra Iglesias por presuntos casos de abuso sexual y agresiones físicas a exempleadas.

Este tipo de relatos pone en evidencia cómo ciertas prácticas, toleradas o naturalizadas en décadas pasadas, hoy forman parte de un debate más amplio sobre el respeto, la dignidad y el trato profesional en la industria del espectáculo a la luz de más recientes acusaciones que también han sido publicadas y que han generado investigaciones judiciales en España.