Qué dijo Laurita Fernández cuando le preguntaron si volvería con su ex

Laurita Fernández, quien confirmó su separación de Peluca Brusca a mediados de este año, se refirió al fin de su romance y a la posterior dinámica laboral que mantuvieron en Bienvenidos a Ganar. Aunque la decisión de ruptura fue de común acuerdo y decidieron seguir trabajando juntos con la mejor de las ondas, la actriz y conductora se reunió con el equipo del ciclo para una cena de despedida, marcando su salida para encarar nuevos proyectos.

En este contexto de cierre de etapa, Fernández conversó con los reporteros de Puro Show y detalló cómo fue sostener la relación profesional durante tantos meses con su expareja. La conductora reconoció que la situación generó asombro, pero defendió su vínculo actual: “La relación entre nosotros está bien. Siempre dicen que no es fácil pero depende como termines con ese ex y cómo lo tomen los dos. Ojo, no lo digo de superada, todos se asombran pero la verdad es que nos llevamos muy bien y es admirable de ambas partes que hayamos llegado hasta acá y de esta manera”.

Publicidad

La artista dejó muy en claro que su capacidad para separar lo laboral de lo personal es clave. Respecto a su equipo de trabajo, fue enfática en su apoyo al productor: “Lo digo siempre. Sé que él siempre vela por lo mejor para el programa y lo mejor para mí y lo elegiría siempre dentro de mi equipo porque se pone la camiseta y va para el frente”.

A pesar de la excelente sintonía profesional, las posibilidades de una reconciliación sentimental fueron completamente descartadas. Cuando le consultaron si volvería a elegir a Brusca como pareja, Laurita Fernández fue tajante al responder: “No, no. Paren un poco. Yo estoy sola”.

Publicidad

Cabe recordar que, tras el quiebre de la pareja, circularon intensos rumores que aseguraban que Peluca Brusca estaba despechado debido a una supuesta infidelidad de la conductora con un compañero de trabajo. Si bien ninguno de los dos se hizo cargo de estas versiones en público, el productor sí realizó varios posteos con frases que sugerían que la ruptura escondía más detalles.