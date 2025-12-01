Rocío Marengo contó cómo está tras ser internada de urgencia

Rocío Marengo, en medio de la preocupación generalizada por su reciente internación, decidió compartir un video que conmovió a sus seguidores. La publicación se dio a conocer luego de que la actriz fuera internada en el Sanatorio Otamendi por "indicaciones médicas".

Marengo, que cursa las 33 semanas de su primer embarazo, se encontraba en un chequeo de rutina con su obstetra cuando surgieron indicadores que preocuparon al equipo médico, por lo que se tomó la decisión de mantenerla internada de manera preventiva. La prioridad es evitar contracciones y que el parto se adelante. Para dar tranquilidad, se supo que el bebé ya pesa 2,450 kilos.

La internación se había mantenido en reserva por deseo de la modelo, quien luego explicó el motivo: “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”. Su principal objetivo es “cuidar estas últimas semanas antes del nacimiento y llegar al parto en las mejores condiciones posibles”.

A pesar del hermetismo inicial, Marengo compartió un reel que originalmente estaba destinado solo a sus historias de Instagram, pero que terminó subiéndose accidentalmente. Al notar la reacción positiva de sus seguidores, decidió mantener la publicación online. “Uyyy era para subir a la historia, y se me subió al reel. Pero veo muchos lindos mensajitos, así que me da lástima borrarlo”, escribió con humor y emoción.

En la grabación, la modelo se dirigía directamente a su hijo nonato desde la cama del sanatorio. La espera, que se vive con amor y emoción, fue resumida en su tierno mensaje: “Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. ¡Te amamos, mamá y papá!”.

En este tramo delicado, Eduardo Fort acompaña a Marengo las 24 horas. La modelo destacó la presencia de su pareja “al pie del cañón”. En la misma publicación accidental, Marengo utilizó corazones para ocultar la imagen de su pareja, a la vez que destacaba su apoyo incondicional: “Con los corazones borré a Edu que está acá bancando todo y más”.