La senadora fueguina Cándida Cristina López presentó fuertes críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la sesión especial en el Senado de la Nación para tratar el Presupuesto 2026. La tensión se apoderó del recinto cuando López intentó expresar una cuestión de privilegio, pero su micrófono no funcionaba debido a dificultades técnicas y repetidas interrupciones de la conducción.

López acusó a Villarruel de autoritarismo y represalia por haber votado a favor de los 30.000 desaparecidos. También denunció haber sufrido agresiones físicas y tocamientos impúdicos durante un operativo en su despacho a principios de diciembre, luego de que personal de seguridad del Senado le impidiera el acceso a su oficina.

La legisladora afirmó que el 28 de noviembre, en el día de la jura de los nuevos integrantes de la Cámara alta, encontró la puerta de su despacho bloqueada con una faja y una barricada de sillones, además de la remoción de la placa de bronce con su nombre.

Durante su exposición, López mantuvo varios cruces con Villarruel, quien le pidió que no leyera la cuestión de privilegio y exigió respeto en el tono del debate. La vicepresidenta reclamó: “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”.

La situación escaló cuando Victoria Huala (PRO) también reclamó a López que no leyera su intervención, que es una restricción establecida por el reglamento de la Cámara. López le respondió con un insulto: “¡Callate, mamarracho!”

El debate se realizó en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei, y uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa.