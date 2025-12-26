La Justicia sanjuanina condenó mediante un juicio abreviado a Samuel Amir Flores Muñoz, quien fue hallado culpable de cometer dos robos simples en concurso real, ambos ocurridos en el departamento Santa Lucía durante septiembre de 2025 y teniendo como víctimas a choferes de transporte público.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el primero de los hechos ocurrió el 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:30, en el interior del Barrio Noreste III. En esa oportunidad, Flores abordó un taxi conducido por Alejandro Alcaraz Arias. Una vez dentro del vehículo, se sentó en el asiento del acompañante, tomó la llave del rodado para detener la marcha y le arrebató al chofer un teléfono celular Alcatel 5H Plus, para luego darse a la fuga a pie hacia el interior del barrio. El imputado no sustrajo la llave del automóvil.

El segundo episodio se registró al día siguiente, el 24 de septiembre, cerca de las 6:20, cuando Flores solicitó un viaje a través de la aplicación Remiss Oeste, utilizando un nombre falso. El remisero Franco Nahuel Vedia acudió al punto de encuentro, ubicado en Chacabuco pasando Urquiza, también en Santa Lucía. Al detenerse para levantar al pasajero, Flores subió rápidamente al asiento delantero y le robó un teléfono Samsung Galaxy A04 y 2.000 pesos en efectivo, escapando nuevamente hacia el Barrio Noreste III.

Ambos hechos fueron investigados por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de los fiscales Claudia Salica y Miguel Ángel Gay. En audiencia, la fiscalía acordó con la defensa y el imputado una condena de un año de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia, por el delito de robo simple en dos hechos en concurso real, en calidad de autor. La sentencia quedó firme tras la homologación judicial, cerrando así el proceso penal contra el acusado.