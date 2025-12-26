Economía > Indec
Ventas en supermercados mejoran en octubre tras siete meses de caída
POR REDACCIÓN
En octubre, las ventas en supermercados registraron su primer aumento mensual luego de siete meses consecutivos de descenso, según informó el Indec. El avance fue del 1,6% respecto a septiembre, aunque la facturación ajustada por estacionalidad continúa un 1,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2025.
El análisis de la serie tendencia-ciclo indica que la facturación real se ha mantenido sin cambios significativos durante los últimos cuatro meses, después de haber experimentado caídas en mayo y junio. En términos interanuales, las ventas aumentaron un 2,7% con relación a octubre de 2024.
Por categorías, el consumo mostró un crecimiento destacado en carnes, mientras que bebidas, artículos de limpieza y perfumería sufrieron bajas. En cuanto a los medios de pago, el incremento interanual fue impulsado principalmente por la categoría de "otros medios de pago", que incluye operaciones con código QR y que ya representa casi el mismo volumen de transacciones que el efectivo. Por su parte, las tarjetas de débito y crédito mantuvieron niveles estables en términos reales.
En el segmento de autoservicios mayoristas, también se registró una suba mensual del 4,2%. Sin embargo, la comparación anual refleja una caída significativa del 9,3%. Las bajas más importantes en este sector se observaron en bebidas, productos de limpieza, perfumería, almacén y lácteos. En este canal, los "otros medios de pago" concentran la mayoría de las transacciones.
