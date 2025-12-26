En octubre, las ventas en supermercados registraron su primer aumento mensual luego de siete meses consecutivos de descenso, según informó el Indec. El avance fue del 1,6% respecto a septiembre, aunque la facturación ajustada por estacionalidad continúa un 1,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2025.

El análisis de la serie tendencia-ciclo indica que la facturación real se ha mantenido sin cambios significativos durante los últimos cuatro meses, después de haber experimentado caídas en mayo y junio. En términos interanuales, las ventas aumentaron un 2,7% con relación a octubre de 2024.

Por categorías, el consumo mostró un crecimiento destacado en carnes, mientras que bebidas, artículos de limpieza y perfumería sufrieron bajas. En cuanto a los medios de pago, el incremento interanual fue impulsado principalmente por la categoría de "otros medios de pago", que incluye operaciones con código QR y que ya representa casi el mismo volumen de transacciones que el efectivo. Por su parte, las tarjetas de débito y crédito mantuvieron niveles estables en términos reales.

En el segmento de autoservicios mayoristas, también se registró una suba mensual del 4,2%. Sin embargo, la comparación anual refleja una caída significativa del 9,3%. Las bajas más importantes en este sector se observaron en bebidas, productos de limpieza, perfumería, almacén y lácteos. En este canal, los "otros medios de pago" concentran la mayoría de las transacciones.