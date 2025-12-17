Huarpe Deportivo > Última oportunidad
Extienden el horario de venta de entradas para la final del Torneo Clausura
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina anunció que se amplía el horario de venta de entradas anticipadas para la esperada final del Torneo Clausura entre Unión y Desamparados, que se disputará a las 21:30 hs.
Fuentes de la organización comunicaron que lls hinchas podrán adquirir sus entradas hasta las 19 hs, a través del siguiente enlace: https://ligasanjuanina.com.ar. Los precios de las entradas anticipadas son los siguientes: popular 10.000 pesos y platea 18.000 pesos.
Además, la Cuarta División tendrá su encuentro entre Peñarol y Alianza a las 18:30 hs, y las entradas para este partido se compran directamente en el Estadio Bicentenario.
La extensión del horario busca facilitar que más aficionados puedan asegurar su lugar y disfrutar de una jornada que promete emociones desde temprano con la Cuarta División, hasta el plato fuerte con la final del torneo.