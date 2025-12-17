La Liga Sanjuanina anunció que se amplía el horario de venta de entradas anticipadas para la esperada final del Torneo Clausura entre Unión y Desamparados, que se disputará a las 21:30 hs.

Fuentes de la organización comunicaron que lls hinchas podrán adquirir sus entradas hasta las 19 hs, a través del siguiente enlace: https://ligasanjuanina.com.ar. Los precios de las entradas anticipadas son los siguientes: popular 10.000 pesos y platea 18.000 pesos.

Además, la Cuarta División tendrá su encuentro entre Peñarol y Alianza a las 18:30 hs, y las entradas para este partido se compran directamente en el Estadio Bicentenario.

La extensión del horario busca facilitar que más aficionados puedan asegurar su lugar y disfrutar de una jornada que promete emociones desde temprano con la Cuarta División, hasta el plato fuerte con la final del torneo.