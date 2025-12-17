Lo detuvieron, golpeó y mordió a los policías y destrozó un patrullero

La tranquilidad de Villa Constitución, en el departamento Rawson, se vio interrumpida por un violento episodio protagonizado por un hombre que atacó a varios efectivos policiales, mordió a uno de ellos y causó serios daños a un patrullero. El suceso ocurrió el lunes, alrededor de las 16:50.

El protagonista del altercado fue Lucas Ezequiel Olivares Rojas, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Según fuentes oficiales, Olivares Rojas intentó agredir a un efectivo de la Unidad Operativa Pocito Norte, aunque el ataque inicial no se concretó. Tras este intento, el sujeto emprendió la fuga, pero los uniformados lograron interceptarlo para proceder con su detención.

Durante el operativo de aprehensión, Olivares reaccionó de manera extremadamente violenta. El hombre “le dio un cabezazo en el rostro a uno de los efectivos” y, mientras era trasladado al móvil policial, “mordió en el brazo a otro policía”. Los uniformados reportaron que el cabo Nahuel Gómez resultó lesionado, sufriendo “un corte en el rostro” que requirió asistencia médica. Además, mordió en el bíceps izquierdo a otro cabo.

Aun después de que lograron reducirlo, el agresor mantuvo su conducta violenta. Una vez dentro del vehículo, el hombre “dañó el móvil policial, rompió el apoyabrazos y mordió en el bíceps izquierdo a otro cabo”, además de golpear “reiteradamente el interior del patrullero mientras intentaba evitar su traslado”. Las acciones de violencia continuaron incluso cuando estaba inmovilizado, pues el agresor “comenzó a autoagredirse y provocó más destrozos”.

Finalmente, Olivares fue trasladado a la comisaría, aunque la situación se complicó aún más por la intervención de “familiares [que] intentaron impedir el procedimiento”. La Justicia investiga los detalles de este violento episodio y el acusado enfrenta cargos por los delitos de lesiones leves agravadas y daño agravado contra efectivos policiales.