La condena a 8 años y 6 meses de prisión efectiva contra Miguel Alejandro Deiana volvió a ser analizada en una audiencia de impugnación, donde la defensa solicitó la nulidad del proceso, mientras que la querella reclamó que se confirme la sentencia dictada en primera instancia por delitos de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género.

Se trató de una audiencia de carácter estrictamente técnico, enmarcada en el sistema mixto del modelo adversarial. Al respecto, el abogado querellante, Leonardo Saquilan, explicó a DIARIO HUARPE que “es una audiencia de impugnación del recurso interpuesto por la defensa, donde se solicita la nulidad de todo lo actuado y, de manera subsidiaria, la nulidad vinculada a la prisión del condenado, que cumple una pena de 8 años y 6 meses”.

En cuanto al planteo defensivo, el letrado señaló que “básicamente lo que se pretende es la revocación de la condena del imputado, hoy condenado en primera instancia”. Frente a ello, remarcó que desde la querella se expusieron argumentos para sostener la validez del fallo. “Como parte querellante, representando a una de las víctimas, solicitamos que se rechace de manera íntegra el recurso de impugnación y se confirme la sentencia condenatoria”, afirmó.

Saquilan indicó que el tribunal deberá expedirse dentro de los plazos legales previstos. “El juez cuenta con un plazo de 60 días para resolver este tipo de planteos, por lo que entendemos que la resolución podría conocerse hacia finales del mes de febrero”, precisó, dejando en claro que hasta entonces la condena y la situación de detención del acusado continúan vigentes.

Al referirse al trasfondo del caso, el abogado recordó que la causa se originó a partir de hechos denunciados por tres mujeres. “Se trata de un caso de abuso sexual que involucra a tres víctimas. En el caso de una de ellas, se acreditó un hecho; en la segunda, dos hechos; y respecto de la tercera víctima, no se trató de abuso sexual sino de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género”, detalló.

Asimismo, confirmó que todas las víctimas eran mayores de edad y que mantenían un vínculo previo con el condenado. “Las tres víctimas habían mantenido relaciones sentimentales con él. La particularidad es que la primera de ellas fue su esposa y las otras dos fueron parejas”, explicó.

Cómo se desarrolló el caso

El juicio oral se desarrolló durante más de tres semanas y se llevó adelante sin presencia de la prensa, por decisión de las partes, con el objetivo de resguardar a las víctimas que debían prestar declaración. Finalmente, el juez León dictó el veredicto condenatorio y ordenó la prisión preventiva de Deiana, quien fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

La investigación se había iniciado en agosto del año pasado tras la denuncia de su última pareja en el CAVIG. Con el avance del proceso se acumularon nuevas denuncias, pruebas documentales y testimonios que reforzaron la acusación. Incluso, una de las denunciantes falleció durante la etapa investigativa, situación que motivó un pedido de sobreseimiento por parte de la defensa, que fue rechazado.