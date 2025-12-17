Este miércoles, familiares, amigos y allegados a Alex Barrera, realizaron una caravana para despedir al cuerpo del joven. Se trata del motociclista que falleció en un siniestro vial en Chimbas.

Los primeros datos indican que las personas comenzaron a concentrarse frente a la sala velatoria de la Municipalidad de Capital para darle el último adiós. Luego, la despedida tomó la forma de una emotiva caravana pasadas las 9 de la mañana.

Cascos negros, banderas y motos alineadas recorrieron las calles escoltando el féretro, en una postal que reflejó el fuerte vínculo de Barrera con la comunidad motera sanjuanina. Quienes lo acompañaban hicieron honor a su pasión por las motos con diferentes maniobras.

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del martes 16 de diciembre, sobre calle 25 de Mayo, en el departamento Chimbas. Barrera perdió la vida en el acto tras protagonizar un violento choque frontal mientras conducía una Honda Wave 110 cc.

La investigación de la UFI Delitos Especiales indica que Barrera podría haber estado intentando evadir un control policial, tras ser sorprendido participando en presuntas picadas ilegales. Esa línea de pesquisa se encuentra en análisis por la Justicia, que trabaja para reconstruir con precisión cómo se desencadenaron los hechos.