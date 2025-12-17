La Policía de San Juan logró desmantelar un sistema de comercialización de drogas conocido como "delivery" que era operado por dos sujetos provenientes de Mendoza. Este método delictivo, que se presume que no era la primera vez que ejecutaban en la provincia vecina, fue descubierto gracias a una denuncia anónima.

El procedimiento comenzó cuando un hombre se presentó ante la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina en San Juan. El denunciante solicitó mantener su identidad en secreto por temor a represalias, pero la información que aportó resultó ser crucial. Según su relato, un individuo apodado “Mendocino” estaba vendiendo cocaína en la zona de Media Agua. El denunciante brindó detalles esenciales sobre el vehículo que utilizaba el sospechoso: un VW Surán de color blanco, incluyendo la patente, lo que permitió iniciar la investigación.

Con esta información, el fiscal federal Francisco Maldonado, a cargo de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, autorizó de inmediato las tareas investigativas. Los agentes se dirigieron a Media Agua para comenzar la búsqueda del vehículo. Tras ubicar la Suran, iniciaron un seguimiento discreto por distintos departamentos, incluyendo Rivadavia y Sarmiento, en el Gran San Juan.

El automóvil era conducido por Rodrigo Jesús Lucero, de 26 años, y era acompañado por Maximiliano Sebastián Fonsalida, de 34 años, ambos oriundos de Las Heras, Mendoza. También viajaban con ellos dos mujeres. Durante el seguimiento, los investigadores observaron a los ocupantes del vehículo realizar múltiples paradas en diferentes domicilios, permaneciendo solo unos minutos en cada uno, sugiriendo que estaban efectuando un verdadero delivery de drogas.

La orden de interceptar la marcha llegó cuando el coche circulaba por Villa Aberastain, en el departamento Pocito. En la intersección de las calles Mendoza y Calle 11, los efectivos cortaron el paso del rodado.

Al momento de la requisa, uno de los hombres, Fonsalida, extrajo de sus prendas un envoltorio con forma de ladrillo, cubierto con cinta adhesiva negra. Fonsalida, quien se identificó como empleado, soltero y con domicilio en calle San Martín de Las Heras, se hizo cargo de la sustancia. Lucero, por su parte, estaba al volante. El conductor, desempleado y soltero, dijo ser del barrio Jarillal.

El envoltorio contenía 506,4 gramos de cocaína, según el pesaje realizado por los federales. Además de la droga, se incautaron seis teléfonos celulares —dos de ellos pertenecientes a las mujeres que los acompañaban— que son considerados cruciales para desentrañar la red de presuntos contactos y clientes. También se secuestraron 589.800 pesos argentinos y 352 dólares. La participación de las dos mujeres será definida conforme avance la causa.

Tras la audiencia de acusación, el juez federal Leopoldo Gago Gallo, luego de escuchar los fundamentos del fiscal Maldonado, dictó la prisión preventiva para ambos por la tenencia con fines de comercialización. Posteriormente, Fonsalida y Lucero fueron trasladados al penal de Chimbas.