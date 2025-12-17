El sueño de llegar a una nueva final se le terminó a UPCN San Juan Vóley, que fue eliminado en las semifinales de la Copa ACLAV al caer ante Defensores de Banfield por 3 a 1, en un partido intenso y de alto nivel correspondiente a la anteúltima instancia del certamen más importante del vóley argentino. Tras la derrota, el conjunto sanjuanino buscará cerrar su participación subiendo al podio cuando este miércoles enfrente a Monteros por el tercer puesto.

El equipo sanjuanino cayó ante los bonaerenses con parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-22, en un encuentro parejo y disputado, con momentos de dominio alternado y largos pasajes de gran exigencia física y táctica. Con este resultado, Defensores de Banfield accedió por primera vez en su historia a la final de la máxima competencia nacional.

Ahora, UPCN tendrá una nueva oportunidad de cerrar el torneo con una victoria cuando se mida ante Monteros, en el encuentro por el tercer puesto, programado para las 18. El objetivo será despedirse de la Copa ACLAV con un lugar en el podio y una actuación acorde a su trayectoria en el vóley argentino.

La gran final del certamen se disputará a las 21 y tendrá como protagonistas a Defensores de Banfield y Ciudad, en un duelo que definirá al campeón de la competencia.