La inteligencia artificial no solo impulsa la creación de nuevos empleos, sino que también deja en evidencia qué carreras corren el riesgo de perder sentido en un mercado laboral cada vez más automatizado. Según proyecciones basadas en modelos de IA utilizados para analizar tendencias de empleo, las profesiones más comprometidas son aquellas centradas en tareas repetitivas, previsibles y basadas en reglas fijas.

Uno de los primeros perfiles señalados es el de data entry y carreras orientadas exclusivamente a la carga de datos. La IA advierte que los sistemas actuales pueden capturar, ordenar y procesar información en tiempo real, con mayor velocidad y menor margen de error que una persona. “La carga manual de datos ya no es una habilidad valiosa cuando los sistemas pueden hacerlo de forma automática”, sostiene el análisis.

Otra de las áreas en retroceso es la traducción tradicional sin especialización. Si bien la traducción no desaparece, los perfiles centrados solo en la conversión literal de textos pierden terreno frente a herramientas automáticas que ya ofrecen resultados aceptables en múltiples idiomas. Según la inteligencia artificial, “solo sobrevivirán quienes aporten contexto cultural, revisión especializada o creatividad”.

Las carreras administrativas generales también figuran entre las más afectadas. Las tareas vinculadas a la gestión de papeles, seguimiento de procesos internos y controles rutinarios son cada vez más absorbidas por sistemas de gestión automática. “Las organizaciones reducen puestos administrativos cuando pueden automatizar flujos completos con software inteligente”, señala la IA.

En el caso de la contabilidad puramente operativa, la advertencia apunta a las formaciones centradas únicamente en cálculos, balances y liquidaciones manuales. Estos procesos ya son realizados por programas autónomos, lo que reduce la demanda de perfiles operativos. “La contabilidad repetitiva será absorbida por sistemas automáticos; el futuro está en el análisis y la planificación”, indica el modelo.

La inteligencia artificial también pone el foco en el periodismo de contenido repetitivo, como resúmenes automáticos, resultados deportivos o notas informativas sin análisis propio. Estos formatos ya pueden ser generados en segundos por algoritmos de texto. Según la evaluación, “el periodismo sin valor agregado humano es fácilmente reemplazable”.

Las proyecciones no implican que estas carreras desaparezcan de manera inmediata, sino que, tal como están estructuradas hoy, pierden utilidad real en el mercado laboral. El escenario que plantea la inteligencia artificial marca un cambio de paradigma: el futuro no estará determinado solo por los títulos, sino por la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y aquellas habilidades humanas que aún no pueden ser imitadas por las máquinas.