El gremio de los controladores aéreos, nucleado en ATEPSA, comenzó este miércoles un paro que afecta los despegues de vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. La medida de fuerza se inició a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11, en el marco de un plan de lucha que continuará durante las próximas dos semanas.

Según informó el sindicato, las protestas se prolongarán hasta el 29 de diciembre y podrían impactar en al menos 100 mil pasajeros, en plena temporada alta y en la previa de las fiestas de fin de año. El conflicto se profundizó tras una escalada de tensiones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“A partir del 17 de diciembre comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales”, señaló ATEPSA en un comunicado, en referencia a un plan de lucha que tuvo su inicio el pasado 3 de noviembre.

En medio de la medida de fuerza, representantes del gremio, autoridades de EANA y funcionarios de la Secretaría de Trabajo mantienen una reunión prevista para las 10 de la mañana, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto y evitar nuevas interrupciones del servicio.

Desde ATEPSA indicaron que los reclamos incluyen incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, la falta de diálogo con la empresa, pedidos de reincorporación de trabajadores despedidos sin causa y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector.

El cronograma de paros contempla interrupciones escalonadas en distintas franjas horarias. Este miércoles 17 y el jueves 18 se ven afectados vuelos nacionales; el martes 23 también habrá impacto en cabotaje; el sábado 27 se verán comprometidos vuelos internacionales; y el lunes 29 se interrumpirá la totalidad del servicio aéreo, tanto nacional como internacional.

El gremio aclaró que la medida afecta únicamente a los despegues, ya que durante los horarios de paro no se autorizan salidas de aeronaves ni se reciben o transmiten planes de vuelo. No obstante, quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que el conflicto era conocido desde agosto, cuando se dictó la conciliación obligatoria. Ante la falta de avances en las negociaciones, el sindicato decidió retomar las medidas de fuerza.

Frente a este escenario, se recomienda a los pasajeros con vuelos programados durante las fechas afectadas que consulten el estado de sus servicios con las aerolíneas y sigan las comunicaciones oficiales, especialmente en los días previos a Navidad.