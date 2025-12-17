Menos trámites, más productos: el Gobierno agiliza el ingreso de importaciones

En un nuevo paso hacia la desregulación del comercio exterior, el Gobierno nacional oficializó este miércoles el Decreto 892/2025, que permitirá a los importados ingresar al país con certificaciones técnicas de organismos y países reconocidos, sin necesidad de repetir controles locales. La norma, impulsada por la administración de Javier Milei, busca reducir costos logísticos y tiempos administrativos, con impacto potencial en precios y disponibilidad de bienes.

El decreto establece que las exigencias técnicas para importar y comercializar mercaderías se considerarán cumplidas si los productos cuentan con certificaciones válidas en países de referencia —detallados en un anexo— o con avales emitidos por organismos certificadores y laboratorios acreditados, tanto nacionales como internacionales. Esto significa que, salvo excepciones, no será necesario duplicar trámites ya realizados en el exterior.

Alcance y exclusiones clave

La medida abarca una amplia gama de productos, incluyendo algunos regulados por ANMAT —como cosméticos, productos de higiene personal y dispositivos médicos de bajo riesgo— y por SENASA —como fitosanitarios y productos veterinarios—, aunque bajo condiciones específicas que incluyen declaraciones juradas de inocuidad.

Quedan expresamente excluidos alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, medicamentos, armas, explosivos, mercaderías usadas o reacondicionadas, y productos de origen agropecuario sin procesamiento industrial, como carnes, semillas y ganado en pie.

Objetivos y fundamentos

Según el texto oficial, la iniciativa apunta a “simplificar procedimientos, eliminar controles innecesarios y agilizar el ingreso de mercaderías”, en línea con compromisos internacionales de la Argentina en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se espera que la reducción de trámites disminuya costos para importadores y empresas, lo que podría traducirse en precios más bajos y mayor variedad para el consumidor final.

La Aduana mantendrá sus sistemas de control basados en riesgo y selectividad, sin agregar nuevas verificaciones. No obstante, en caso de detectar certificaciones falsas o incumplimientos, se aplicarán sanciones penales y administrativas conforme al Código Aduanero y leyes de defensa del consumidor.

Los organismos públicos tendrán 30 días para adaptar sus normativas, mientras que el régimen comenzará a regir a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.

La firma del decreto contó con la rúbrica del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el ministro de Salud Mario Iván Lugones, reflejando un abordaje transversal de la política de apertura comercial.