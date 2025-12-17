La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha iniciado el pago de la cuota correspondiente a diciembre de las Becas Progresar, un programa de apoyo económico fundamental para jóvenes y adultos en Argentina que buscan retomar, continuar o iniciar sus estudios. El monto total asciende a $35.000. Los beneficiarios reciben inicialmente el 80% de esa suma, es decir, $28.000. El 20% restante, equivalente a $7.000, será abonado en una única cuota. La condición para recibir este saldo es que los estudiantes presenten las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

El cronograma de pagos de la beca se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. El calendario establece que el lunes 15 de diciembre cobran aquellos con DNI terminado en 0 y 1. Continúa el martes 16 de diciembre (DNI 2 y 3), el miércoles 17 de diciembre (DNI 4 y 5), el jueves 18 de diciembre (DNI 6 y 7), y finaliza el viernes 19 de diciembre (DNI 8 y 9).

Para acceder a las Becas Progresar, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios. En cuanto a la edad, el programa está dirigido principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años. No obstante, existen excepciones, como para quienes están en contextos sociales vulnerables o en situación de maternidad. Adicionalmente, quienes se inscriban en la carrera de Enfermería no tienen límite de edad. Respecto a la nacionalidad y residencia, se exige que los postulantes sean argentinos nativos o naturalizados, con al menos dos años de residencia continua en el país.

La condición económica impuesta es que la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan. Académicamente, el estudiante debe estar inscripto como alumno regular en una institución educativa reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación de la Nación. En términos de salud, los beneficiarios deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso, conforme al calendario nacional de vacunación. Finalmente, es necesario declarar una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del titular para recibir los depósitos de manera directa y segura.