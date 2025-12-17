La Justicia dictó una condena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional a Santiago Fernández en el marco de un juicio abreviado por un hecho ocurrido en Chimbas, donde un arma de fuego terminó provocando un disparo que dejó gravemente herido a un adolescente. La resolución puso fin a una parte del proceso judicial, mientras otra arista del caso continúa bajo investigación en el fuero de menores.

El fiscal Leonardo Arancibia explicó a DIARIO HUARPE los alcances del acuerdo alcanzado. “En el día de la fecha se arribó a un juicio abreviado mediante el cual se condenó a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, en perjuicio de la seguridad pública”, sostuvo el funcionario judicial.

El hecho que motivó la investigación ocurrió en el barrio Conjunto XIII, en el departamento Chimbas. J.L., un adolescente de 17 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras recibir un disparo en el pómulo. El joven debió ser intervenido quirúrgicamente y estuvo delicado durante bastante tiempo.

De acuerdo a las primeras investigaciones y al testimonio aportado por la madre de la joven implicada, el arma habría sido manipulada por una chica de 17 años, quien extrajo un revólver de la cintura de su novio, mayor de edad. “En el marco de una conducta imprudente y a modo de juego, se habría producido un disparo accidental que impactó en otro menor de edad”, explicó Arancibia al referirse a la mecánica del episodio.

El fiscal remarcó que el arma pertenece al novio de la joven, quien se encontraba presente en el domicilio al momento del disparo. “Se logró acreditar que la persona mayor de edad era quien portaba el arma de fuego y la había trasladado previamente por la vía pública sin contar con la autorización legal correspondiente”, indicó.

Tras el disparo, el arma fue retirada del lugar y hasta el momento no ha sido hallada. En ese sentido, Arancibia aclaró que la investigación vinculada a las lesiones continúa en otro ámbito judicial. “Toda la cuestión relacionada con el disparo y la manipulación del arma por parte de una menor de edad está siendo investigada en el Juzgado de Menores”, precisó.

Finalmente, el fiscal subrayó que la condena dictada responde exclusivamente a la portación ilegal del arma. “En esta instancia se pudo acreditar la responsabilidad penal del imputado en cuanto a la portación indebida del arma de fuego, lo que permitió arribar a una condena en los términos acordados”, concluyó.