La Licencia Nacional de Conducir vigente es el documento habilitante para circular en todo el territorio argentino, pero al momento de cruzar las fronteras las reglas cambian según el país de destino. Si bien desde 2017 la licencia argentina es aceptada a nivel mundial, en algunos lugares se exige además el Permiso Internacional de Conducir (PIC).

La Licencia Nacional cumple con estándares internacionales, posee nomenclatura verificada por normas ISO y está respaldada por la Convención de Ginebra y la de Viena. Sin embargo, esto no garantiza por sí solo la posibilidad de conducir en todos los países, ya que algunas legislaciones locales exigen de manera obligatoria la licencia internacional.

Desde la Cancillería recomiendan que quienes tengan previsto manejar en el exterior consulten previamente en el consulado del país de destino. El Permiso Internacional puede ser requerido tanto para conducir un vehículo propio como uno alquilado y su ausencia puede impedir el alquiler, invalidar la cobertura del seguro o incluso derivar en sanciones legales.

En Europa, por ejemplo, países como Italia exigen portar tanto la licencia nacional como la internacional vigentes. En Chile, Uruguay y Brasil, los argentinos pueden circular con la Licencia Nacional, aunque se aconseja contar con el permiso internacional para evitar demoras o inconvenientes. En Estados Unidos, la normativa varía según el estado: en algunos alcanza con la licencia nacional y en otros se solicita también el permiso internacional.

El Permiso Internacional de Conducir se tramita de manera personal y presencial, sin turno previo. Para gestionarlo es necesario presentar la Licencia de Conducir argentina vigente, el DNI físico actualizado y dos fotos 4×4. No se rinde examen de conducción y el permiso se emite en el día.

No pueden solicitar el PIC los menores de 18 años, los menores de 21 con licencias de categorías C, D y E, quienes tengan licencias de tipo principiante o aspirante, personas con DNI con domicilio en el exterior ni quienes conduzcan con fines no turísticos.

La validez del Permiso Internacional es de un año, aunque nunca puede extenderse más allá de la vigencia de la Licencia Nacional. Si el registro argentino vence antes, el permiso internacional caduca en la misma fecha.

El organismo habilitado para emitir el Permiso Internacional de Conducir es el Automóvil Club Argentino (ACA), entidad miembro de la Federación Internacional del Automóvil. El trámite se realiza en cualquiera de sus sedes habilitadas.

En cuanto a los costos, el Permiso Internacional o Interamericano tiene un valor de $7.000 para socios del ACA y $33.000 para no socios. El servicio fotográfico, disponible en algunas sedes, cuesta $5.000 para socios y $10.000 para quienes no lo sean.