La dirigencia de Boca ha puesto sus ojos firmemente en el mercado de pases, buscando cerrar su primer refuerzo antes de que inicie la pretemporada, y el principal apuntado es Marino Hinestroza. Este delantero colombiano, de 23 años, se desempeña como extremo y es considerado una figura clave para sumar variantes al equipo de Claudio Úbeda.

Inicialmente, Atlético Nacional de Medellín, club dueño del pase del futbolista, había establecido un precio de 10 millones de dólares por Hinestroza. Sin embargo, la cifra fue considerada "muy elevada" por la dirigencia del Xeneize. Por esta razón, se iniciaron negociaciones que, según indican todas las señales, se dirigen a un "buen puerto".

Las conversaciones entre los clubes sugieren que la transferencia se concretaría por una suma cercana a los 7 millones de dólares. La propuesta de Boca Juniors busca estructurar el pago de la siguiente manera: 5 millones de dólares en una cuota inicial y los 2 millones restantes condicionados al cumplimiento de objetivos fácilmente cumplibles.

Aunque aún resta conocer la respuesta definitiva de Atlético Nacional de Medellín, en Boca hay "optimismo" de que Claudio Úbeda podrá contar con el atacante como su primer refuerzo. El club necesita armar un plantel equilibrado que ofrezca buenas alternativas de cara a los varios certámenes de relevancia que enfrentará.

En cuanto a su rendimiento en 2025, el atacante colombiano regresó a Atlético Nacional a comienzos de ese año y se destacó como una de las figuras del conjunto paisa. En total, Hinestroza lleva jugados 55 partidos en el año, registrando 7 goles y brindando 11 asistencias. Además, en 2025 recibió 5 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.