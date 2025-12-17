El servicio de colectivos de la RedTulum en San Juan funcionará con un esquema especial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, una modificación clave que los usuarios deberán tener en cuenta al momento de organizar sus traslados en fechas de alta circulación y reuniones familiares. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron horarios reducidos para las jornadas previas a los festejos, pero con una novedad significativa respecto de los feriados centrales.

El secretario de Transporte, Marcelo Molina, brindó detalles del cronograma en declaraciones a Radio Colón, donde explicó que tanto el miércoles 24 como el miércoles 31 de diciembre el servicio de colectivos se prestará hasta las 22 horas. Sin embargo, el funcionario hizo especial hincapié en la hora límite para abordar las unidades, un dato fundamental para evitar inconvenientes: “Es importante considerar que hasta las 21 horas deberíamos subir al colectivo”, advirtió.

Según explicó Molina, esta disposición responde a una organización operativa que contempla no solo la prestación del servicio, sino también las condiciones laborales de los choferes. “Es decir, el chofer tiene que poder finalizar el servicio, a las 22 horas sin pasajeros, para guardar la unidad e irse a su hogar, para disfrutar con su familia”, señaló, remarcando que el objetivo es garantizar un cierre ordenado de la jornada sin afectar a los trabajadores del sistema.

La principal novedad del esquema anunciado es que, a diferencia de años anteriores, los colectivos de RedTulum sí circularán durante los feriados del 25 de diciembre y del 1º de enero. En ambas jornadas, el servicio estará operativo desde las 9 de la mañana, una decisión que busca asegurar movilidad para quienes deban trasladarse por motivos laborales, familiares o de emergencia.

Molina reconoció que la medida no estuvo exenta de tensiones, especialmente con el sector de los choferes, pero defendió la postura oficial. “Sabemos que hubo resistencia por parte del sector de los choferes pero este es un servicio esencial y tiene que circular. Tiene que estar disponible para los sanjuaninos la mayor cantidad de tiempo posible”, sostuvo el funcionario, subrayando la importancia del transporte público en fechas clave.

Desde el Gobierno provincial recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, respetar los horarios establecidos y mantenerse informados ante posibles actualizaciones, en un contexto donde el funcionamiento del transporte resulta central para el desarrollo normal de las celebraciones de fin de año.