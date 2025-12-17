Los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas solicitaron ampliar sus indagatorias y comenzaron a declarar ante el juez federal y la fiscal del caso. La estrategia apunta a profundizar sus descargos mientras avanza una investigación que alcanza al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Entre los detenidos se encuentra Micaela Sánchez, tesorera de la financiera vinculada a Ariel Vallejo, junto a su chofer y otra mujer que la acompañaban al momento del primer operativo. Sánchez fue arrestada el jueves pasado durante un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando fue sorprendida retirando cajas con documentación y teléfonos celulares.

Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal hallaron cinco teléfonos celulares ocultos debajo del asiento de una camioneta Toyota SW4, un elemento que pasó a ser clave dentro del expediente judicial.

En el marco de la jornada, trascendió además que la fiscal Cecilia Incardona le ofreció a Micaela Sánchez la posibilidad de incorporarse al régimen de imputado colaborador, en un intento por obtener información relevante que permita avanzar en el esclarecimiento del caso que sacude al fútbol argentino.

Las otras dos detenciones se concretaron horas después del arresto de la tesorera, una vez que se confirmó que ambas personas la acompañaban durante el traslado del material que fue secuestrado por la Justicia.

La causa se desarrolla en paralelo a una serie de allanamientos que se extendieron durante tres días consecutivos en oficinas de Sur Finanzas, clubes y distintas dependencias vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. En este contexto, se espera que el juez federal Luis Armella disponga nuevas medidas en las próximas horas, mientras se analizan los elementos incautados y se define la situación procesal de los imputados.