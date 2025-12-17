La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar este miércoles la política económica del Gobierno de Javier Milei, al asegurar que tuvo “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”, y advirtió que la Argentina atraviesa una “economía en caída libre”.

A través de un extenso posteo en sus redes sociales, la exvicepresidenta realizó un repaso crítico de las distintas promesas económicas formuladas por el oficialismo desde la campaña electoral hasta la actualidad, con especial énfasis en los cambios en el esquema cambiario impulsados por el Banco Central.

“En el 2023 fue la dolarización… en el 2024 otra vez la dolarización, pero endógena por competencia de monedas… y en el 2025 fue el dólar entre bandas con crawling peg”, enumeró Fernández de Kirchner, antes de ironizar sobre lo que definió como un nuevo “estreno” previsto para 2026: “el dólar indexado”.

En ese marco, apuntó directamente contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y cuestionó el mecanismo de indexación atado al índice de precios del INDEC. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”, sostuvo.

La expresidenta también repasó frases públicas de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, como “la economía va a subir como pedo de buzo” o “los dólares nos van a salir por las orejas”, y se burló de los festejos oficiales por el esquema de flotación cambiaria: “¡Flota! ¡Flota!”, recordó.

Sin embargo, afirmó que la realidad económica dista de esos anuncios. “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, señaló, y puso el foco en la salida de divisas y en la situación de las reservas del Banco Central.

Según detalló, los dólares “no salen por las orejas sino para afuera del país”, debido al aumento de importaciones, el turismo emisivo, el consumo de servicios digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa. En ese punto, remarcó que desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tuvo un saldo negativo de 1.327 millones de dólares, algo que, aseguró, no ocurría desde 2003.

En relación a la salida de empresas extranjeras, Cristina Kirchner mencionó el caso de la petrolera malasia Petronas, que había desembarcado en la Argentina para invertir en Vaca Muerta y cuyos activos fueron adquiridos este año por Vista Energy.

La exmandataria también volvió a marcar la centralidad del dólar en la economía argentina y cuestionó el enfoque monetarista del Gobierno. “Por más que Milei siga aferrado al dogma de que la inflación es solo un fenómeno monetario, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar”, afirmó, y lanzó: “No le encuentra el agujero al mate”.

Hacia el final de su mensaje, Fernández de Kirchner contrastó la situación actual con los niveles de inversión extranjera durante sus gobiernos y recordó que entre 2007 y 2015 se registraron saldos positivos por más de 29.000 millones de dólares. “Y pensar que decían que ahuyentábamos las inversiones”, concluyó, con ironía.