"Sentí que moría en sus manos": piden 22 años para hombre que disparó a su pareja por la espalda

Este miércoles finalizaron los alegatos en el juicio contra Luis Sebastián Piñones, un albañil acusado de dispararle a su pareja en julio del año pasado. El fiscal a cargo del caso, Leonardo Arancibia, solicitó al tribunal que condene al imputado a 22 años de prisión por tres delitos: tentativa de homicidio agravado por violencia de género, amenazas con arma de fuego y tenencia ilegal de un arma.

El fiscal explicó que la pena solicitada responde a la gravedad de los hechos. “El pedido concreto que hemos realizado es de 22 años de prisión, teniendo en cuenta todos esos delitos; no es uno solo, son tres delitos”, declaró Arancibia. Además, destacó que el arma utilizada nunca fue recuperada, ya que Piñones permaneció prófugo durante un mes después del ataque.

El tribunal, compuesto por los jueces Mariano Carrera, Verónica Chicón y Sergio López Martí, se encuentra ahora en un cuarto intermedio y se espera que emita su veredicto en las próximas horas.

Los hechos que se juzgan

El incidente ocurrió la noche del 3 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Conjunto 7, en el departamento de Pocito. Según la investigación, la discusión comenzó cuando la víctima le pidió a Piñones que abandonara el consumo de drogas. La situación escaló rápidamente: primero hubo agresiones físicas y luego Piñones disparó a su pareja por la espalda a corta distancia.

La bala quedó alojada en el coxis de la mujer, quien sobrevivió al ataque. En su declaración ante el tribunal, la víctima relató con detalle lo sucedido: “Pasé tres o cuatro horas pidiéndole que se fuera de mi casa. Después de que me desfiguró la cara, no quería irse. No se fue hasta que me disparó”. Y añadió: “Sentí que moría en sus manos”.

La mujer, que había mantenido una relación de 14 años con el acusado, también se refirió al impacto emocional del ataque: “Me dañó psicológicamente a mí y a mis hijos. Necesito que esto se termine, ya no quiero recordar, me hace muy mal”.

Los argumentos de la defensa

La defensa del imputado, a cargo de la abogada oficial Sandra Leveque, presentó una versión diferente de los hechos. Sostuvo que no existieron amenazas ni un contexto de violencia de género, y sugirió que Piñones actuó en defensa propia durante la discusión.

En sus alegatos, la defensa cuestionó la narrativa de la Fiscalía e incluso realizó un comentario que generó repercusión al afirmar que los fiscales “usan Wikipedia para hacer sus alegatos”. Estos argumentos fueron rebatidos punto por punto por el ministerio público durante la jornada.

La expectativa por la sentencia

Tras finalizar los alegatos, el fiscal Arancibia se refirió a las posibles resoluciones del tribunal. “El tribunal deberá evaluar todas las pruebas que se produjeron y considerar si existió ese delito, si existió otro tipo de delito, o eventualmente absolver al imputado”, señaló.

La sentencia que se dicte en este caso será especialmente observada por organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género, ya que podría establecer un precedente en la judicialización de los casos de tentativa de femicidio en la provincia de San Juan. La víctima, por su parte, expresó su esperanza en que se haga justicia: “Espero que se haga justicia porque esa noche si me mataba, yo no estaría acá y mis hijos sin madre”.