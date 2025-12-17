Huarpe Deportivo > Figura deportiva
Borja en Boca: Perazzo asegura que “triunfa seguro” y enciende la ilusión xeneize
POR REDACCIÓN
Walter Perazzo, exjugador de Boca y entrenador que descubrió a Miguel Ángel Borja en el fútbol argentino, se refirió a la posibilidad de que el delantero colombiano llegue al club de la Ribera una vez que quede libre de River a fin de año y fue contundente sobre su futuro.
En declaraciones al programa Super Deportivo Radio, el actual técnico aseguró que Borja sería una pieza clave en el Xeneize: “En Boca triunfa seguro. Encajaría perfecto. Si viene Dybala y con Paredes pelea la Libertadores”, afirmó, en una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
Perazzo, quien vistió la camiseta azul y oro entre 1988 y 1990, ya había señalado en 2021 que Borja era un futbolista ideal para Boca. Su relación con el delantero se remonta a 2014, cuando lo llevó a préstamo a Olimpo desde el Livorno, luego de haberlo enfrentado en torneos de selecciones juveniles.
Durante su paso por el club bahiense, Borja disputó 16 partidos y convirtió tres goles. Si bien los números no fueron impactantes, el entrenador destacó que dejó buenas sensaciones por su potencia física, su capacidad goleadora y su proyección a futuro, que luego confirmaría en otros equipos.
Con el mercado de pases en marcha y su salida de River en el horizonte, el nombre de Borja volvió a vincularse con Boca. Sin embargo, según pudo averiguar TyC Sports, por el momento no hubo contactos formales entre las partes y el delantero no sería una prioridad en la carpeta de Juan Román Riquelme.
A pesar de eso, el propio Borja no cerró las puertas a un cambio de club y su futuro aparece abierto, aunque hoy parecería estar más cerca del fútbol mexicano que de una continuidad en la Argentina.
Perazzo también fue crítico con el presente del colombiano en River y apuntó al cuerpo técnico actual: “Con Gallardo ningún delantero anduvo bien. Con Demichelis, Borja hacía un gol por partido”, lanzó, marcando diferencias entre ambos ciclos.
Mientras el mercado recién comienza y las definiciones aún están lejos, el nombre de Miguel Borja vuelve a escena y alimenta el debate. En Boca, donde los rumores nunca descansan, la posibilidad de un golpe fuerte sigue latente.