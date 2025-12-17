Walter Perazzo, exjugador de Boca y entrenador que descubrió a Miguel Ángel Borja en el fútbol argentino, se refirió a la posibilidad de que el delantero colombiano llegue al club de la Ribera una vez que quede libre de River a fin de año y fue contundente sobre su futuro.

En declaraciones al programa Super Deportivo Radio, el actual técnico aseguró que Borja sería una pieza clave en el Xeneize: “En Boca triunfa seguro. Encajaría perfecto. Si viene Dybala y con Paredes pelea la Libertadores”, afirmó, en una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

Publicidad

Perazzo, quien vistió la camiseta azul y oro entre 1988 y 1990, ya había señalado en 2021 que Borja era un futbolista ideal para Boca. Su relación con el delantero se remonta a 2014, cuando lo llevó a préstamo a Olimpo desde el Livorno, luego de haberlo enfrentado en torneos de selecciones juveniles.

Durante su paso por el club bahiense, Borja disputó 16 partidos y convirtió tres goles. Si bien los números no fueron impactantes, el entrenador destacó que dejó buenas sensaciones por su potencia física, su capacidad goleadora y su proyección a futuro, que luego confirmaría en otros equipos.

Publicidad

Con el mercado de pases en marcha y su salida de River en el horizonte, el nombre de Borja volvió a vincularse con Boca. Sin embargo, según pudo averiguar TyC Sports, por el momento no hubo contactos formales entre las partes y el delantero no sería una prioridad en la carpeta de Juan Román Riquelme.

A pesar de eso, el propio Borja no cerró las puertas a un cambio de club y su futuro aparece abierto, aunque hoy parecería estar más cerca del fútbol mexicano que de una continuidad en la Argentina.

Publicidad

Perazzo también fue crítico con el presente del colombiano en River y apuntó al cuerpo técnico actual: “Con Gallardo ningún delantero anduvo bien. Con Demichelis, Borja hacía un gol por partido”, lanzó, marcando diferencias entre ambos ciclos.

Mientras el mercado recién comienza y las definiciones aún están lejos, el nombre de Miguel Borja vuelve a escena y alimenta el debate. En Boca, donde los rumores nunca descansan, la posibilidad de un golpe fuerte sigue latente.