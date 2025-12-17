Empeoró la salud de Keith Richards: Rolling Stone canceló su gira

Los Rolling Stone han decidido anular, por ahora, el tour que tenían programado para recorrer el Reino Unido y Europa durante 2026. Este conjunto de conciertos marcaba el retorno de la banda al viejo continente después de su exitosa gira Hackney Diamonds Tour en Estados Unidos en 2024, la cual logró vender cerca de un millón de entradas.

La decisión de cancelar se basó en la incapacidad de Keith Richards para comprometerse con la alta demanda física que implicaba el proyecto. Según fuentes cercanas al grupo que hablaron con el diario británico The Sun, si bien la banda estaba analizando fechas para el verano europeo, Richards, quien cumplirá 82 años este jueves 18 de diciembre, comunicó a Mick Jagger (82) y Ronnie Wood (78) que no podría asumir la responsabilidad.

Publicidad

La fuente detalló al diario que "Había grandes promotores proponiendo fechas y ciudades para el próximo verano, pero cuando se sentaron a discutirlo seriamente, Keith (Richards) sintió que no estaba en condiciones de afrontar un tour de estadios durante más de cuatro meses".

Además, se reveló que esta no es la primera vez que la banda se enfrenta a problemas de viabilidad para volver a los escenarios, puesto que “la banda ya había evaluado salir de gira a comienzos de este año, pero tampoco logró hacerlo viable". Un vocero de la banda, aunque reconoció que "Es duro para los fans", aseguró que “los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos”.

Publicidad

A pesar de que la posibilidad de ver a la banda tocando en vivo se ha esfumado por el momento, existe una luz de esperanza para los seguidores con respecto a nuevo material. Ronnie Wood había anticipado en septiembre que, además de la gira para 2026 que entonces estaba a la espera de confirmación, la banda se encontraba trabajando en un nuevo álbum, grabado en los históricos Metropolis Studios de Chiswick, en el oeste de Londres. Wood confirmó entusiasmado: “Van a tener música nueva de los Rolling Stones el año que viene. El disco está casi terminado”.

El último material original de la banda fue Hackney Diamonds, lanzado en 2023, y fue notable por ser el primer álbum de material original en 18 años, debutando directamente en el número uno de los rankings.